北科大白飯之亂　醫揭「Hangry」：先喝珍奶或冰可樂啦

記者陳俊宏／綜合報導

台北科技大學「資財營」學生不滿熱炒店提供的「免費白飯」不夠，集體怒刷1星負評引熱議。對此，醫師姜冠宇表示，雖然不知道是不是箇中原因，有些人一飢餓就容易爆怒，稱為「Hangry」（Hungry+Angry），吃不飽就互相傷害的行為都做得出來，「如果察覺你有這種傾向，先買冰可樂或珍珠奶茶啦，飯前一杯喝下去，一切好說話，也可以避開你人生未來的悲劇。」

姜冠宇10日在臉書說，在以前是翻桌，現在變成馬上去刷1星，刷了再說，「我在學生時代，就看過類似這種事情，台北醫學大學旁邊有一家店的雞腿飯，我至今吃過都覺得沒有飯店能比它的雞腿還好吃。」

▼北科大學生不滿飯量不足，集體刷1星負評，意外引發「白飯之亂」。（圖／王老闆提供）



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姜冠宇回憶，「老闆曾跟我抱怨說，他們曾經有一群學生進入店家後，大罵說飯不夠、吃不飽，就回到學校傳遍這家店的壞話，這似乎是每個店家都會遇到這種客人的風險。所以我很愛這家店，但是它在母校的風聲是黑的，明明味道非常棒，料理很用心，卻被抱怨成讓人吃不飽、小氣巴拉的店，這可能就是遇上了Hangry的族群，有理說不清。」

姜冠宇指出，「但是我們也不是否認這族群的生理需求，因為他們可能為數本來就不少，所以社團辦活動，一定先要為成員備餐，訂個麥當勞都好，這樣血糖衝最快，尤其喝一杯可樂，血糖馬上就衝起來了，低血糖引起的情緒問題解決掉一半。」

姜冠宇提醒，還有如果感覺自己是容易飢餓易怒的，要認知其實很容易影響你周遭環境的人，甚至你的伴侶，畢竟聽過太多為另一半準備餐點，結果被翻桌的事，這樣當然就走家暴，最後分開啦。

▼ 北科大學生PO出與快炒店老闆合影，稱已向老闆道歉，雙方解開誤會。（圖／翻攝北科資財營臉書）

姜冠宇表示，這事件與類似事件當中，有人可能就是會未來發生這樣的劇本，屆時就不是你刷1星然後道歉就沒事的，你未來會發現你所珍視的人，一個接一個離開你，餓了會翻桌的個性，對你的殺傷力是非常大的，不只店家列你為黑名單，伴侶可能離婚，甚至你老了住院，護理師都把你列為老癲翻，難伺候。

姜冠宇說，如果察覺你有這種傾向，先買冰可樂或珍珠奶茶啦，飯前一杯喝下去，一切好說話，也可以避開你人生未來的悲劇。他也強調，「我沒有推銷可樂喔，先講清楚，糖尿病容易低血糖族群要準備汽水和蘇打小餅乾，是病房常識。」

北科大「資財營」學生到熱炒店吃完兩大桶白飯，因吃不飽狂刷1星評價事件持續發酵，雖學生指出已道歉，並拍下和老闆的合照和解。但又有學生出面爆料，道歉是「被學校逼的」，整起事件讓人霧裡看花。

資財營總召10日深夜11時許，PO出一段10分鐘聲明影片，還原7個爭議點，包括飯很大碗、帳單金額、用餐人數、不願意等補飯、拍照微笑、刪文、仍在持續灌負面評論，並表明系上同學遭到網路霸凌與騷擾，「我們沒有繼續隱忍的必要」。

▼資財營總召最新聲明。

