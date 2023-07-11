　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北科大白飯之亂　醫揭「Hangry」：先喝珍奶或冰可樂啦

記者陳俊宏／綜合報導

台北科技大學「資財營」學生不滿熱炒店提供的「免費白飯」不夠，集體怒刷1星負評引熱議。對此，醫師姜冠宇表示，雖然不知道是不是箇中原因，有些人一飢餓就容易爆怒，稱為「Hangry」（Hungry+Angry），吃不飽就互相傷害的行為都做得出來，「如果察覺你有這種傾向，先買冰可樂或珍珠奶茶啦，飯前一杯喝下去，一切好說話，也可以避開你人生未來的悲劇。」

姜冠宇10日在臉書說，在以前是翻桌，現在變成馬上去刷1星，刷了再說，「我在學生時代，就看過類似這種事情，台北醫學大學旁邊有一家店的雞腿飯，我至今吃過都覺得沒有飯店能比它的雞腿還好吃。」

▼北科大學生不滿飯量不足，集體刷1星負評，意外引發「白飯之亂」。（圖／王老闆提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供）

姜冠宇回憶，「老闆曾跟我抱怨說，他們曾經有一群學生進入店家後，大罵說飯不夠、吃不飽，就回到學校傳遍這家店的壞話，這似乎是每個店家都會遇到這種客人的風險。所以我很愛這家店，但是它在母校的風聲是黑的，明明味道非常棒，料理很用心，卻被抱怨成讓人吃不飽、小氣巴拉的店，這可能就是遇上了Hangry的族群，有理說不清。」

姜冠宇指出，「但是我們也不是否認這族群的生理需求，因為他們可能為數本來就不少，所以社團辦活動，一定先要為成員備餐，訂個麥當勞都好，這樣血糖衝最快，尤其喝一杯可樂，血糖馬上就衝起來了，低血糖引起的情緒問題解決掉一半。」

姜冠宇提醒，還有如果感覺自己是容易飢餓易怒的，要認知其實很容易影響你周遭環境的人，甚至你的伴侶，畢竟聽過太多為另一半準備餐點，結果被翻桌的事，這樣當然就走家暴，最後分開啦。

▼ 北科大學生PO出與快炒店老闆合影，稱已向老闆道歉，雙方解開誤會。（圖／翻攝北科資財營臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

姜冠宇表示，這事件與類似事件當中，有人可能就是會未來發生這樣的劇本，屆時就不是你刷1星然後道歉就沒事的，你未來會發現你所珍視的人，一個接一個離開你，餓了會翻桌的個性，對你的殺傷力是非常大的，不只店家列你為黑名單，伴侶可能離婚，甚至你老了住院，護理師都把你列為老癲翻，難伺候。

姜冠宇說，如果察覺你有這種傾向，先買冰可樂或珍珠奶茶啦，飯前一杯喝下去，一切好說話，也可以避開你人生未來的悲劇。他也強調，「我沒有推銷可樂喔，先講清楚，糖尿病容易低血糖族群要準備汽水和蘇打小餅乾，是病房常識。」

北科大「資財營」學生到熱炒店吃完兩大桶白飯，因吃不飽狂刷1星評價事件持續發酵，雖學生指出已道歉，並拍下和老闆的合照和解。但又有學生出面爆料，道歉是「被學校逼的」，整起事件讓人霧裡看花。

資財營總召10日深夜11時許，PO出一段10分鐘聲明影片，還原7個爭議點，包括飯很大碗、帳單金額、用餐人數、不願意等補飯、拍照微笑、刪文、仍在持續灌負面評論，並表明系上同學遭到網路霸凌與騷擾，「我們沒有繼續隱忍的必要」。

▼資財營總召最新聲明。

ET快訊
快訊／陳凱倫性侵未遂風暴！　任教校方宣布暫停聘僱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台南大雨特報　防雷擊強風

北科大白飯之亂　醫揭「Hangry」：先喝珍奶或冰可樂啦

白飯之亂北科資財營總召深夜發聲　10分鐘影片還原7大疑點

今起防大雷雨！周末下更多　可能生成颱風

日本人超怕台灣1飲品！噁嫌「像草藥的味道」　他震驚：很難想像

20多歲男胃穿孔送急診　醫揭「3大不良習慣」都是病因

城隍爺警示7月小心火和電　民俗專家：4個生肖注意「特別是屬馬」

台鐵神秘插座警告「旅客勿用」…遭無視爽充！專家嘆：準備換手機

睡覺蚊子耳邊嗡嗡叫有夠煩　達人曝捕蚊燈挑選3重點

醫師逆風挺北科大學生　白飯免費「當然等於吃到飽」

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

《偷偷藏不住》曖昧名場面好甜　趙露思餵吃草莓..陳哲遠連手一起吃

抓到了！拔走5億高中生母住家巡邏簽到簿　男子深夜落網

快訊／台南大雨特報　防雷擊強風

北科大白飯之亂　醫揭「Hangry」：先喝珍奶或冰可樂啦

白飯之亂北科資財營總召深夜發聲　10分鐘影片還原7大疑點

今起防大雷雨！周末下更多　可能生成颱風

日本人超怕台灣1飲品！噁嫌「像草藥的味道」　他震驚：很難想像

20多歲男胃穿孔送急診　醫揭「3大不良習慣」都是病因

城隍爺警示7月小心火和電　民俗專家：4個生肖注意「特別是屬馬」

台鐵神秘插座警告「旅客勿用」…遭無視爽充！專家嘆：準備換手機

睡覺蚊子耳邊嗡嗡叫有夠煩　達人曝捕蚊燈挑選3重點

醫師逆風挺北科大學生　白飯免費「當然等於吃到飽」

找出真正的工藤新一！柯南迷製「圖片驗證」網瘋傳　平次、基德都在裡面

快訊／台南大雨特報　防雷擊強風

精品香氛新品盤點！Tom Ford夏日暖陽香好療癒、寶格麗推清新雨水系男香

市場靜待通膨數據　美股收漲209點、台積電ADR反跌

北科大白飯之亂　醫揭「Hangry」：先喝珍奶或冰可樂啦

影片曝！紐約、佛蒙特「千年級暴雨」1死　災難性洪水來襲

「婚紗女王」74歲了！生日派對露腰＋美腿　凍齡狀態一年比一年更驚人

白飯之亂北科資財營總召深夜發聲　10分鐘影片還原7大疑點

遊戲股王鈊象6月每股盈餘4.93元創新高　今年營運目標成長2成

瑞典入盟更近一步！　北約秘書長：土耳其總統已同意支持

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

縣城隍廟大駕警示　農曆7月小心兩件事

變天集水彈　最快周末恐有颱風生成

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

女赴日旅遊在洗手台嘔吐！餐廳怒趕人

熱炒店道歉大和解！北科大學生曝「學校逼的」

白飯吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖

UNIQLO「免費好康」被挖出

獨／花蓮外海將有8↑強震！學者預警

降溫了！11縣市大雨特報　雨下到晚上

昇恆昌延10年營運期　網怒：政府違法

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

4大專院校退場！2358名在校生安置他校就讀　教職員7月起正常領薪

北科大學生錯在哪？鄉民：這件事白目了

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

更多熱門

相關新聞

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點

北科大資財系營隊27位學生8日前往熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因為白飯供應爭議受到網友撻伐。資財營總召昨日（10日）深夜11時許PO出一段10分鐘的聲明影片，還原7個爭議點，例如飯很大碗、帳單金額、用餐人數、不願意等補飯、拍照微笑、刪文等等，並表明系上同學遭到網路霸凌與騷擾，「我們沒有繼續隱忍的必要」。

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

北科大學生錯在哪？鄉民：這件事白目了

北科大學生錯在哪？鄉民：這件事白目了

白飯吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖

白飯吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖

熱炒店道歉大和解！北科大學生曝「學校逼的」

熱炒店道歉大和解！北科大學生曝「學校逼的」

關鍵字：

北科大姜冠宇

讀者迴響

熱門新聞

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

縣城隍廟大駕警示　農曆7月小心兩件事

變天集水彈　最快周末恐有颱風生成

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

51歲女星「母子戀5年」！小17歲尪爆「2周沒回家」

導航要用Google還是Apple？鄉民大讚1優點選它

女赴日旅遊在洗手台嘔吐！餐廳怒趕人

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

熱炒店道歉大和解！北科大學生曝「學校逼的」

白飯吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面