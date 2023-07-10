熱炒店道歉大和解！　北科大學生揭真相「被學校逼的」

▲白飯事件持續炎上，學生抱怨道「被學校逼著道歉」 。（圖／翻攝自Google評論）

記者陳致平／台北報導

北科大「資財營」學生到熱炒店吃完兩大桶白飯，因吃不飽狂刷1星評價事件持續發酵，事後學生到熱炒店向老闆道歉，王姓老闆也表示，「真的是接受了學生的道歉」希望風波就此落幕。不過，當初在Google留下負評的學生再指出，「根本沒有不等店家補飯」，一行人是被學校逼著道歉。

整起事件看似在北科大學生9日晚間到熱炒店致歉，和老闆解開誤會、拍下合照後結束了。不過，一開始在Google留下評價的北科大學生在今（10日）中午仍持續編輯1星評價並抱怨道，「為什麼身為北科大的學生我們要遭受如此網路霸凌，自己學校不保護學生，第一時間不是聽學生的解釋，而是逼迫我們去跟老闆道歉。」

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▲北科資財營9日晚間到熱炒店道歉並拍下合照。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

他進一步說明，「根本沒有不等店家補飯」，用餐時提出飯不夠後，店家回應不會再補飯了，絕對沒有不等老闆煮飯。

他還寫道，「直到現在，我還是不清楚現在的社會為什麼可以黑白顛倒，對的事情可以被說得那麼錯，甚至是要面對這麼大的輿論壓力」，此外，他對於北科大處理的態度也相當不滿，甚至要求校方出來解釋。

比照北科資財營總召昨晚發出的道歉文則是寫下，已經和老闆解開了誤會，「感謝大家對此事的關心，我們會記取這次深刻的教訓」，盼能平息風波。北科大資財系主任吳牧恩也對學生勇於認錯的表現讚賞有加，「這才是我們教出來的學生。」