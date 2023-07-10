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白飯不是吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖出打臉

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲北科資財營學生與老闆大和解。（圖／翻攝自臉書／北科資財營）

記者楊庭蒝／綜合報導

北科大「資財營」學生到熱炒店吃完兩大桶白飯，因吃不飽狂刷1星評價事件持續發酵，雖然學生指出已經道歉並拍下合照和解，但又有學生出面爆料道歉是「被學校逼的」，整起事件讓人霧裡看花。作為最大爭議點的「白飯」是否吃到飽，熱炒店老闆在早前的採訪中指出「白飯是免費供應不收費，但不是讓人吃白飯吃到飽」，不過有網友找到老闆過往在Google評論裡的回覆，明顯與此次事件的說法不同。

實際找到該熱炒店位於Google地圖上的評論，一名曾到該店用餐後主觀感受不佳的顧客於評論區留言「很貴很少沒有事先說要服務費，東西太鹹」，而店家的回應如下：

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您好，我們菜單上都有註明收取5%服務費喔！而且我們白飯是讓你們吃到飽，如果菜太鹹為什麼當下未反應?而且每盤菜你們都吃的很乾淨?你們八個人總共吃960元，飯吃了半鍋，怕鹹你們又點鹹豬肉，唉…我們真的很無言。

▲店家五年前的回覆遭翻出，與此次爭議的說法不同。（圖／翻攝自Google Maps）

此回覆與這次北科大學生爭議事件當中的說法，可說是大相逕庭，而網友也在PTT留言說道，「我覺得既然白飯免費供應，就該說到做到讓人吃到爽」、「熱炒店碗都很小碗，一人吃2碗以上很正常」、「有沒有意願補飯是各說各話」、「欣賞這種勇於爭取的人」、「怕人吃，別弄個假的白飯吃到飽 」、「懷念大學的時候188火鍋自助吧吃到飽的日子」、「熱炒的賣點不就很下飯，怕人吃就不要用免費作為賣點啊」。

不過也有網友認為，「五年前，未看先猜時空背景不一樣」、「 5年前，可能就是遇多了奧客才改的呀」、「 5年前可以吃到飽，不代表現在就可以」、「白飯免費就等於吃到飽無限供應？」、「雙方都和解了，沒什麼爭的必要」。
 

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