巴拉圭總統當選人11日訪台　陸外交部：相信遲早會認清國際大勢

▲中國外交部發言人毛寧 。（圖／翻攝 外交部網站）

大陸中心／綜合報導

我外交部9日證實，巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）伉儷應中華民國（台灣）政府邀請，於7月11日至15日率團訪台。大陸外交部新聞發言人10日回應，相信有關國家遲早會認清國際大勢。

7月10日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，據報道，巴拉圭總統計劃訪問台灣，以加強雙邊的關係，中方對此有何評論？

毛寧表示，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。我們相信有關國家遲早會認清國際大勢，做出符合歷史潮流的決定。」

巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña）伉儷應政府邀請，於7月11日至15日率團訪台，外交部指出，適逢7月12日台巴建交66週年紀念日，對深化兩國傳統邦誼具有重大意義，為示禮遇與重視，訪問團將分別受總統蔡英文與副總統賴清德接見與設宴款待。

外交部補充，巴拉圭是我國在南美洲的堅實友邦，長年堅定支持我國國際參與，持續在聯合國大會（UNGA）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（UNFCCC COP）等國際場域為台灣仗義執言。台巴兩國邦誼篤睦，攜手推動多項福國利民的合作計畫，成效斐然，廣獲巴國人民肯定與感謝。