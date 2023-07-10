陸前財長談救經濟：增加2兆人民幣財政赤字　補貼中小企業

▲大陸財政學會會長、財政部原部長樓繼偉。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸財政學會會長、財政部原部長樓繼偉8日受訪建議，大陸需增加1.5至2兆元人民幣（約新台幣6.33至8.44兆元）的財政赤字，主要用於對中小企業的費用進行階段性補貼。另外，樓繼偉又指，讓2.9億左右的農民工真正在城鎮落戶，會大幅提高消費，也會產生新的就業機會，還有助於提高收入分配公平性。

據《中國日報》報導，樓繼偉8日在「全球財經論壇」的主旨演講中指出，如果不出意外，大陸今年的全年經濟增長將會超過5%，考慮去年基數只有3%，經濟運行仍將低於潛在增速水平，不利於保持充分就業。

對此，他建議，及時調整財政預算，增加1.5兆元到2兆元人民幣赤字，主要是增加中央財政赤字，大部分用於對中小企業房租、水電、利息等進行階段性補貼。

報導稱，粗略測算，今年大陸財政預算赤字3.88兆元人民幣，赤字率按3%安排；增加1.5至2兆元人民幣赤字，意味著大陸今年赤字率將提高到4.16%至4.55%左右。

他認為，使用中央財政資金發放消費券也是擴大需求的可能政策選項，但最關鍵的政策抓手仍在於保市場主體，「最重要的還是保住中小微企業，他們正常運營，他們能夠擴大和提供就業崗位，這就是最重要的。」

樓繼偉進一步表示，通過債務置換化解地方政府債務風險會引發道德風險，導致地方債務規模越來越大，要守住中央「堅決不救」的底線，通過債務展期、出售資產等方式逐步化解風險，「我們做過債務置換，現在（債務規模）比那時越來越大，再做一次會更大，不能再做。」

他表示，不預計地方政府債務會出現大規模暴雷，並稱目前渲染地方債風險給政策施加壓力的傾向有所抬頭。