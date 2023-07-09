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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸猴痘蔓延…5天3地出現病例！專家籲民眾免恐慌

▲▼猴痘,入境。（圖／達志影像、CFP）

▲大陸近5天3地出現猴痘病例。（圖／達志影像、CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近5天3地出現猴痘病例！7月7日，天津市疾病預防控制中心發布公告，天津市確診1例猴痘病例。近5天之內，天津、湖南長沙、遼寧瀋陽等地已累計報告了5例猴痘確診病例，其中，天津報告1例，湖南長沙報告3例，遼寧瀋陽報告1例。據各地疾控中心披露，患者均情況穩定。

據《人民日報》報導，猴痘病例增多是否應該引起警惕？「基於現有的研究，感染動物和感染患者是猴痘傳染源，猴痘病毒主要通過破損的皮膚和黏膜進入人體。猴痘人際傳播以男-男性行為人群為主，普通市民感染猴痘病毒的風險低」，7月8日，深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，普通人群日常外出，正常工作、生活感染猴痘的可能性極低。且猴痘是一種自限性疾病，症狀可能持續2至4周，臨床症狀普遍較輕。

北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾指出，「控制傳染源，切斷傳播途徑，保護易感人群，是預防猴痘形成規模傳播的三大途徑。隨著確診病例的增多，不排除接下來接觸者中可能會出現更多的零星關聯確診病例，但形成流行的可能性很小。此外，目前沒有證據證明病毒傳播跟溫度有關，普通人群只要注意做好防範，感染風險極低。」

李侗曾建議，接觸者中如出現發燒、淋巴結腫大、皰疹等，應該及時到醫院的皮膚科或感染科就診，由專業的醫務人員通過各種檢測方法進行診斷；普通人群則要避免和猴痘患者、接觸者密切接觸，同時主動學習猴痘相關知識，養成良好的衛生習慣。

據世衛組織披露，目前全球已有111個國家和地區發現猴痘病例。5月11日，世界衛生組織研判後宣布猴痘疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」，目前，猴痘對公眾的感染風險低。

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