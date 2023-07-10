地表10萬年最高溫！彭啟明預測8月底前會再創新高　氣象局展望出爐

▲今年出現地表10萬年最高溫，其中7月3度刷新最高溫紀錄。（圖／彭啟明）

記者李姿慧／台北報導

今(10日)中午12時10分台東縣金崙飆出38.8度高溫，為今天最高溫，歐美氣候追蹤機構日前也公布7月以來，全球平均氣溫已3度創下新高，美國科學家也指出這很可能是地表10萬年來首見最高溫，且還可能持續破高溫。天氣風險公司總經理彭啟明也預測，未來幾周鐵定會更熱，8月底前應會再創下新高溫紀錄。

全球平均氣溫已經連續一周打破紀錄，全球平均氣溫3日達攝氏17.01℃，創下美國國家環境預測中心1979年開始記錄數據新高，此後更不斷攀升，4日再攀升到17.18℃，5日全球維持在史上最高水準，在此之前，全球平均氣溫最高紀錄是2016年8月創下的16.92℃。

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天氣風險公司總經理、天氣達人彭啟明則在臉書上表示，上周出現很大新聞，就是7月4日美國國慶出現​地表10萬年來首見最高溫！這裡面的貓膩就是到底算法是如何？尤其是那些站？或是早晚的溫度是平均還是選取最高溫，畢竟地球上，一個地方是白天，另外一個是夜晚，怎麼去算這溫度，很有技巧性。

▲今年出現地表10萬年最高溫，7月3度刷新最高溫紀錄。（圖／彭啟明）

彭啟明說，他想全球應該沒問題，至少會拿出世界氣象組織WMO的標準氣象站，但如果更細更多的站納入，例如台灣的溫度算法上，要用標準的氣象站，或是把現在所有的氣象站都放入，越來越密的氣象站，可能設置在 「非傳統大氣代表意義」，可能代表「局部微氣候」，這樣算起來一定平均溫度會越來越高。

彭啟明指出，不過這是技術問題，他覺得這個新聞是氣象單位的公關部門發出來的，因為從天文氣候的角度，未來幾周鐵定會越來越熱，到8月底前，應該都會創下新高溫紀錄。

中央氣象局預報員林定宜則指出，根據氣象局季長期天氣展望，8月氣候上較為炎熱，預測平均氣溫北中南東以正常到偏高機率高，其中氣溫正常的機率為50%，氣溫偏高機率40%，低於氣候正常值的機會最小，至於8月氣溫會不會出現極端值還要再觀察。