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鄭明典7／16起周休7日！曬「退休紀念郵票」網敲碗　郵局曝發行機率

▲▼氣象局長鄭明典將退休，中華郵政致贈個人化郵票，引起粉絲關注哪裡有銷售。（圖／鄭明典）

▲氣象局長鄭明典將退休，中華郵政致贈個人化郵票，引起粉絲關注哪裡有銷售。（圖／鄭明典）

記者李姿慧／台北報導

氣象局長鄭明典7月15日將退休，中華郵政特別致贈鄭明典一套個人化郵票，鄭明典今(10日)也在臉書上PO出紀念郵票禮物，驚喜表示「喜歡那行字，112/7/16起周休7日」，有網友敲碗：「這套票有在賣嗎」。對此，中華郵政公司表示，只要鄭局長同意發行，中華郵政將接受民眾訂購。

65歲鄭明典7月中將退休，他今(10日)在臉書曬出一組中華郵政致贈的個人化郵票，鄭明典驚喜表示，「意外的禮物，喜歡那行字『112/7/16起周休7日』，感謝中華郵政的朋友們。 」不少網友留言恭喜榮退並感謝鄭明典的付出，更有網友留言詢問「這套票有在賣嗎」。

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中華郵政公司表示，因氣象局長鄭明典即將退休，因此特別製作個人化郵票，昨天桌球友誼賽後致贈給鄭局長，鄭明典局長個人形象鮮明，想到鄭明典局長就會聯想到放颱風假，可以做得很有特色，因為鄭局長要退休了，這套個人化郵票主題以讓鄭局長去旅遊概念發想，加入「周休七日」創意。

中華郵政公司指出，以這套個人化郵票為例，大張為100元，加上郵票郵資有78元，總共178元，是民眾送禮時可以特別客製的個人化郵票。

針對有網友敲碗詢問該套郵票是否有對外銷售，中華郵政公司表示，如果鄭明典局長同意發行，就可以接受民眾訂單。

▲▼氣象局長鄭明典7月中將退休。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象局長鄭明典7月中將退休。（資料圖／記者李姿慧攝）

對此，氣象局長鄭明典笑稱，因這套個人化郵票屬於比較個人性質的東西，照片都是以前媒體引用過或他臉書貼過的，比較私人個人的紀念郵票，如果真的要發行，中華郵政應該會用不同方式，選擇相片也會比較嚴謹。

鄭明典說，他收到這套個人化郵票，事先不知道，也沒想過會收到這樣的禮物，收到時很意外也很驚喜，很感謝中華郵政。

談起退休後周休7日第一件最想做的事情，鄭明典說，他從小到大都打桌球，對桌球也很有興趣，希望退休後可以找到球伴常常打球。鄭明典也說，退休後未來仍會在臉書上隨興分享他喜歡的東西或看到的物事。

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