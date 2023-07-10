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花蓮秀林地牛翻身！氣象局：地震好發區　「相對大的地震不少見」

▲▼氣象局說明花蓮秀林規模5.2地震。（圖／ETtoday直播）

▲氣象局說明花蓮秀林規模5.2地震。（圖／ETtoday直播）

記者李姿慧／台北報導

今(10日)凌晨花蓮秀林發生芮氏規模3.2地震，上午6時11分又發生芮氏規模5.2地震，氣象局地震測報中心表示，該地區為地震好發區，上次發生規模5以上地震為2021年。

中央氣象局地震測報中心課長邱俊達表示，今上午花蓮縣秀林鄉芮氏規模5.2地震影響區域廣泛，中南部以北震度都有一級以上，影響最大是花蓮，該起地震位置在菲律賓海板塊和歐亞板塊交界，產生碰撞擠壓，花蓮滿常發生地震，資料判斷這起地震為背景地震活動，花蓮附近為地震好發區域，比較不會去看餘震持續多久，請民眾隨時注意地震活動。

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由於昨(9日)天台灣東部海域連11震，今花蓮秀林也連2起地震，邱俊達表示，今起地震跟昨天地震震央距離非常遠，沒有直接關連，花蓮秀林地震為北邊菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊，昨則是歐亞板塊隱沒到菲律賓海板塊下面。

邱俊達指出，今起花蓮縣秀林地震與2018地震位置一樣，機制相類似，該地區為地震好發區，每隔一陣子就會有地震發生，相對大的地震也不少見。

邱俊達說，今年到現在還沒有規模6以上地震發生，規模5以上地震還在一般背景活動範圍內，今年規模5以上地震，數量將近10個，跟每年平均值沒有差很大，花蓮秀林附近最近一次規模5以上地震為2021年的時候，該地區規模5以上地震不算少見，每隔1年到2年就會有，頻繁一點約半年或幾個月就會有一次。

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