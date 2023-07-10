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大陸 大陸焦點 特派現場

離奇！美3架軍機在日本上空「同一天被雷劈」　

▲▼美軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電子作戰機、電戰機。（圖／取自美國海軍官網https://www.navy.mil/）

▲美軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電子作戰機。（圖／取自美國海軍官網https://www.navy.mil/）

記者任以芳／綜合報導

現代戰鬥機對於惡劣天氣有相當的抵抗能力，還是無法抵抗大自然力量。美媒《海軍時報》（Navy Times）7日報導，美國海軍證實，駐日美海軍三架EA-18G「咆哮者」電子戰飛機，相當離奇在同一天，位於日本南部執行任務時被閃電擊中。

《海軍時報》7日報導，該起這次事故發生在6月6日，美國軍方承認有三架軍機在日本上空，同一天被雷劈。美國海軍航空兵發言人布萊恩·布萊爾少尉在一封電子郵件中表示，「此次事件中沒有人員受傷，所有飛機都安全降落在嘉手納空軍基地。海軍機組人員和地面支持人員接受過應對這些情況的培訓，並按照美國海軍的指示遵循所有程序。」

大陸官媒《環球時報》旗下軍事微信公眾號「樞密院十號」指出，從美國海軍的聲明看，這次雷擊事件造成的損失並不小，美國海軍安全司令部將這次雷擊事件列為「A級事故」，後者通常是指事故造成的損失超過250萬美元或飛機完全損毀。

儘管布萊爾表示，海軍飛機遭受雷擊的情況「並不常見，有時會在天氣狀況與預測不符時發生」。相關統計顯示，2020年至2022年間，平均每年發生12起涉及美國海軍飛機的雷擊事件，2023年迄今已發生7起此類雷擊事件。

樞密院十號指出，被雷劈事故並不少見，現代戰鬥機為了減少雷擊造成的損失，採用了不少防備措施。但面對大自然的突然發怒，這些措施也並非一定管用。上世紀80年代，就有多架F-16戰鬥機因為雷擊而損失。其中有一架甚至因為雷擊引爆油箱內的蒸汽，導致液壓系統嚴重受損。2017年12月19日，一架美軍B-52H戰略轟炸機降落時遭遇雷擊，機尾甚至被擊穿一個大洞。

樞密院十號表示，2021年，美海軍陸戰隊兩架F-35B隱形戰鬥機也在日本遭到雷劈。事後調查發現，與F-35的機載惰性氣體生成系統存在有關聯，原本該系統負責把富含氮氣的空氣注入戰機內部油箱，當閃電擊中油箱時，油箱就不會被引燃或爆炸。該缺陷的存在，使得美軍一度限制F-35飛進雷雨或靠近閃電雲層。

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