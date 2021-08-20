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阿富汗墜機印T恤狂賣！還諷「跳傘俱樂部」　網怒譙業者出征下架

▲▼有商家透過網路販賣喀布爾機場難民自高空墜落的圖案T-shirt。（組圖／翻攝自Tshirt at Low Price購物網站、推特@Datoworld）

▲國外網路竟販賣喀布爾難民自飛機上高空墜落的圖案T-shirt。（組圖／翻攝自Tshirt at Low Price購物網站、推特@Datoworld）

記者張寧倢／編譯

國外網站最近出現一件被網友狠批是「喪心病狂」、「噁心」的T-shirt，商家竟然將攀飛機逃亡卻高空墜落慘死的阿富汗人作為圖案印製，以一件大約16到26美金（約新台幣450到730元）的低廉價格大量販售，甚至在宣傳影片中表示，「對於那些喜歡跳傘的人來說，這件T-shirt完全適合你穿。」引發更多批評聲浪。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，這件相當具冒犯意味的T-shirt上印有「喀布爾跳傘俱樂部Est. 2021」的字樣，更令人髮指的是，圖案竟然仔細描繪出軍用飛機與下方2個墜落的人體剪影，包含Tee4Sport、Tshirt at Low Price、Etsy等至少6家服飾電商都曾販售印有此圖的商品，但在大片批評聲浪中，Tee4Sport與Etsy目前已緊急下架。

▲▼有商家透過網路販賣喀布爾機場難民自高空墜落的圖案T-shirt。（圖／翻攝自推特@Laktee2）

▲圖案T-shirt上還印有「喀布爾跳傘俱樂部」的字樣。（圖／翻攝自推特@Laktee2）

然而，Tshirt at Low Price至本篇截稿前仍未下架處理，只是刪除引發眾怒的商品描述與宣傳影片。據外媒報導，先前商品描述提到，以飛機上突然有2個人從空中掉下來的場景為特色，喀布爾跳傘俱樂部的T-shirt「正式成為一種現象」在網路上瘋傳，「對於那些喜歡跳傘、飛行傘，喜歡從飛機躍下體驗最嗨的心情的人來說，這件T-shirt完全適合你穿。」

不僅如此，商品頁面還寫道，「這件T-shirt最初在政治方面有它自己的意義，但最終是取決於你對它的感覺！」許多網友對此說法毫不買單，紛紛在推特等網路社群上痛批，「喪心病狂」、「這太噁心了」、「顯然，我們正在變成這種樣子」。NGO組織大西洋理事會（Atlantic Council）的美籍研究員達格雷斯（Holly Dagres）憤怒發文，「當阿富汗人因絕望而逃亡時，有人決定利用他們的痛苦，推出這件令人厭惡的T-shirt。」

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