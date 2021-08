阿富汗墜機印T恤狂賣！還諷「跳傘俱樂部」　網怒譙業者出征下架

▲國外網路竟販賣喀布爾難民自飛機上高空墜落的圖案T-shirt。(組圖/翻攝自Tshirt at Low Price購物網站、推特@Datoworld)

記者張寧倢/編譯

國外網站最近出現一件被網友狠批是「喪心病狂」、「噁心」的T-shirt,商家竟然將攀飛機逃亡卻高空墜落慘死的阿富汗人作為圖案印製,以一件大約16到26美金(約新台幣450到730元)的低廉價格大量販售,甚至在宣傳影片中表示,「對於那些喜歡跳傘的人來說,這件T-shirt完全適合你穿。」引發更多批評聲浪。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導,這件相當具冒犯意味的T-shirt上印有「喀布爾跳傘俱樂部Est. 2021」的字樣,更令人髮指的是,圖案竟然仔細描繪出軍用飛機與下方2個墜落的人體剪影,包含Tee4Sport、Tshirt at Low Price、Etsy等至少6家服飾電商都曾販售印有此圖的商品,但在大片批評聲浪中,Tee4Sport與Etsy目前已緊急下架。

▲圖案T-shirt上還印有「喀布爾跳傘俱樂部」的字樣。(圖/翻攝自推特@Laktee2)

然而,Tshirt at Low Price至本篇截稿前仍未下架處理,只是刪除引發眾怒的商品描述與宣傳影片。據外媒報導,先前商品描述提到,以飛機上突然有2個人從空中掉下來的場景為特色,喀布爾跳傘俱樂部的T-shirt「正式成為一種現象」在網路上瘋傳,「對於那些喜歡跳傘、飛行傘,喜歡從飛機躍下體驗最嗨的心情的人來說,這件T-shirt完全適合你穿。」

不僅如此,商品頁面還寫道,「這件T-shirt最初在政治方面有它自己的意義,但最終是取決於你對它的感覺!」許多網友對此說法毫不買單,紛紛在推特等網路社群上痛批,「喪心病狂」、「這太噁心了」、「顯然,我們正在變成這種樣子」。NGO組織大西洋理事會(Atlantic Council)的美籍研究員達格雷斯(Holly Dagres)憤怒發文,「當阿富汗人因絕望而逃亡時,有人決定利用他們的痛苦,推出這件令人厭惡的T-shirt。」

As Afghans are fleeing and clinging to planes out of desperation, someone decided to capitalize on their pain and misery with this repulsive t-shirt.



It’s being sold on at least half a dozen t-shirt printing websites right now. Humans can be so cruel. pic.twitter.com/du5cCbD2QA