遭閃電劈中「穿對鞋子」救回一命　她幸運逃死後曝：好像宿醉

▲愛爾蘭一名婦女遭閃電擊中後幸運存活。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

愛爾蘭奧法利郡(Offaly)發生奇蹟事件,53歲的卡洛琳(Caroline Blake)在廚房泡咖啡時被閃電擊中,卻因為腳上跑步鞋的橡膠鞋底,幸運撿回一命。她隔日受訪透露,身上僅手腕及腹部2處小面積灼傷,還有像是宿醉的感覺,此外一切都很好,「大家都叫我去買樂透,我還沒有買,但我一定會的,因為我現在肯定非常幸運。」

《愛爾蘭廣播電視》等外媒報導,13日外頭雷雨交加,卡洛琳站在廚房水槽邊泡咖啡,屋子電力斷斷續續,她隨手把茶匙丟進水槽,霎那間火花四射,伴隨巨大爆炸聲,廚房裡還瀰漫燒焦味,她的手和胸口都像觸電一樣,「我不知道發生什麼事,當它發生時,我陷入恍惚大概1、2分鐘」,甚至有點迷失方向。

"I could hear the buzzing of electricity and next thing it hit my hand as I was putting the spoon back down into the sink," Caroline Blake saidhttps://t.co/6bfL1NqW60