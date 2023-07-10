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社會 社會焦點 保障人權

男吸K菸拒攔查狂飆闖紅燈！警網兩度圍捕　他棄車躲廢棄屋被逮

記者林悅／台南報導

台南市二分局南門派出所所長周有謚，9日凌晨3時許攔檢1部停等紅燈超過停車線自小客車，該車拒檢逃逸，警通報線上警網攔截，在中成路被民權所警網發現圍捕，車上孫姓駕駛棄車逃逸，仍遭追捕員警搜獲壓制逮捕，並起獲毒品咖啡包9包重41.67公克、愷他命1包重1.07公克及吸食K盤1個等，全案依毒品等罪嫌送。

▲孫男在西門路與五妃街口因紅燈駕車越線，為警攔查拒絕受檢，高速危險駕車逃逸，而後為線上警力攔截圍捕，於青年路巷道棄車逃逸為警逮捕並起獲毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲孫男在西門路與五妃街口因紅燈駕車越線，為警攔查拒絕受檢，高速危險駕車逃逸，後為線上警力攔截圍捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周有謚所長率員巡邏行經西門路與五妃街口，見1輛白色自小客車紅燈越線違規，經上前攔查卻遭該車孫姓駕駛人（男、30歲、有毒品、詐欺資料）拒絕下車受檢，孫嫌馬上紅燈右轉西門路後，沿途高速行駛並連闖數路口紅燈北向一路狂奔而去。

員警危恐追擊發生意外，乃將車號登錄後實施監控並通報二分局線上警網注意攔截圍捕。不料孫男竟於9日清晨6時許，再度駕車沿北區進入，經二分局民權所警員陳俊安，發現立即通報並全面動員實施攔截圍捕，孫男一路從中成路駕車逃到青年路某巷口棄車逃逸，惟仍遭後方追捕員警搜尋查獲後壓制逮捕，並在其躲藏之廢棄房屋地板上啟獲第二級毒品咖啡包9包重41.67公克、愷他命1包重1.07公克及吸食K盤1個等毒物，孫男經帶回實施尿液及毒品檢驗均呈現陽性反應。

▲孫男在西門路與五妃街口因紅燈駕車越線，為警攔查拒絕受檢，高速危險駕車逃逸，而後為線上警力攔截圍捕，於青年路巷道棄車逃逸為警逮捕並起獲毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，孫嫌凌晨3時許為警攔查時，因他正於車內吸食愷他命毒菸，拒絕停車受檢並連續闖紅燈後高速駕車逃逸，員警為顧及其他用路人安全不敢貿然追擊，故將該車車號作線上通報來注意。不料其竟於當日6時又駕車進入中西區，馬上為員警發現及動員圍捕。孫嫌見為線上警力團團圍捕無法逃脫，開車至青年路某巷口時急忙棄車並拿著車上毒品慌忙竄逃，仍為後續圍捕警力在巷內某廢棄空屋內查獲。

調查後將其依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌及公共危險罪嫌（吸毒駕車行為）送辦；另連續闖紅燈及高速駕車等行為也依違反道交條例危險駕車等舉發重罰（處新台幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰），並將後續溯源追查毒品來源及用途。

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