　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

7月減塑新制上路　食品包裝、網購包材禁用PVC材質

▲台南市環保局指出，環保署祭出新政策，自2023今年7月起禁止網購包材、食品包裝使用PVC塑膠材質，違反者處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局指出，環保署祭出新政策，自2023今年7月起禁止網購包材、食品包裝使用PVC塑膠材質，違反者處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

塑膠材質多元，其中辨識碼3號的就是PVC（聚氯乙烯），經高溫燃燒產生戴奧辛危害健康；為從源頭減量，環保署祭出新政策，自2023今年7月起禁止網購包材、食品包裝使用PVC塑膠材質，違反者處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

▲台南市環保局指出，環保署祭出新政策，自2023今年7月起禁止網購包材、食品包裝使用PVC塑膠材質，違反者處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，PVC塑膠材質辨識碼為3號，常見包裝如單片蛋糕塑膠盒、糕餅包裝外盒或是意麵單包裝塑膠袋等，目前禁用PVC包裝已成國際趨勢，包括韓國、紐西蘭已陸續宣布淘汰PVC食品包裝。

環保局長許仁澤解釋，聚氯乙烯（PVC）被丟棄後進焚化爐燃燒會產生戴奧辛及重金屬，存在焚化爐的飛灰及底渣中，恐對環境造成危害。根據環保署公告，自2023年7月1日起，不得製造、輸入及販賣含有PVC包裝的食品(含動物食品、飼料)，其他如乳製品、調味品、飲料、(藥)酒等等也都在管制範圍內，2023年7月1日前已製造或輸入商品則不再此限，初估每年約可減少使用79公噸的PVC類包裝食品容器。

▲台南市環保局指出，環保署祭出新政策，自2023今年7月起禁止網購包材、食品包裝使用PVC塑膠材質，違反者處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一方面，常有民眾上網賣東西，遇到賣家用大包裝寄小物品，再用塑膠包材填充空間的情形，對此環保署也訂定規範，要求紙類包材需有90％以上回收紙含量，塑膠包材要摻配25％以上再生料，明定禁用PVC材質等，同樣是7月上路，一旦違反者同樣處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

▲台南市環保局指出，環保署祭出新政策，自2023今年7月起禁止網購包材、食品包裝使用PVC塑膠材質，違反者處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局強調，使用PVC材質的容器包裝食品對人體及環境造成嚴重影響，呼籲市民共同減塑、自備環保餐具或杯袋，避免一次性塑膠包裝或拋棄式用品，為地球盡一份心力。

ET快訊
快訊／柯文哲演唱會　8800元4分鐘完售
快訊／母子2人雙雙陳屍住家
LIVE／北科大白飯之亂炎上！系主任自封吃飯系　5億生母住處
廣東幼稚園砍人6死1傷　門口全是血
正妹幫酒駕男繳罰鍰　主角意外曝光！是歸化台灣洋將
快訊／男尾隨26歲女「持刀猛砍」！　法院裁准羈押
一早「帳戶突多出3萬」　他爽曬截圖PTT大洗版
獵殺26kg「龍王鯛」比讚合照　2男獲判無罪
騎士遭掉落電纜活活電死　台電判賠1615萬確定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

麒麟潭魚形廣場、水上步道啟用　搭配南投星空季打造新旅遊亮點

搶救氣喘兒！花蓮女奔警所求助　警鳴笛開道及時送醫

花蓮跆拳道穿金戴銀！國際少年運動會大放異彩　勇奪2金1銀

紓緩旅宿業缺工！　勞動部職訓助雙寶媽二度就業重返職場

7月減塑新制上路　食品包裝、網購包材禁用PVC材質

台南運河溺水女子　搶救恢復生命跡象

南投縣自行車百K挑戰系列活動7／29登場　邀網紅紀薇、鋼鐵妤代言

凱旋夜市恐熄燈！管理公司喊「簽約未達6成將關門」　攤商要告了

促進飲食淨零！新北「滿漢全惜」料理　甄選獲獎名單揭曉

新北文化大使當地陪　帶華裔志工共遊走遍各區

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

白家綺走出教會風波「斷聯小甜甜」　被網砲轟委屈沉寂半年：放下了..

瘦子脫了！萬人打水仗超嗨　頑童合體大淵狂噴回去ＸD

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

麒麟潭魚形廣場、水上步道啟用　搭配南投星空季打造新旅遊亮點

搶救氣喘兒！花蓮女奔警所求助　警鳴笛開道及時送醫

花蓮跆拳道穿金戴銀！國際少年運動會大放異彩　勇奪2金1銀

紓緩旅宿業缺工！　勞動部職訓助雙寶媽二度就業重返職場

7月減塑新制上路　食品包裝、網購包材禁用PVC材質

台南運河溺水女子　搶救恢復生命跡象

南投縣自行車百K挑戰系列活動7／29登場　邀網紅紀薇、鋼鐵妤代言

凱旋夜市恐熄燈！管理公司喊「簽約未達6成將關門」　攤商要告了

促進飲食淨零！新北「滿漢全惜」料理　甄選獲獎名單揭曉

新北文化大使當地陪　帶華裔志工共遊走遍各區

殺警犯服外役監！侯友宜轟賴清德「擺爛」　完全執政要完全負責

女在新家衣櫥發現「恐怖密室」　畫面曝光網嚇壞：裡面一定有住人

導航要用Google還是Apple？　鄉民大讚1優點選它：完全屌打

室友太可口...鵜鶘伸筷子嘴「含住小袋鼠」　背後藏可愛原因

索契暴雨淹水沖走汽車「90度直立」誇張影片曝光　撞成一團超慘

快訊／國際海事組織加嚴溫室氣體排放　2030至少5%近零、2050淨零

永慶公益線上講座　心理師蔡宜芳幫助大眾擺脫自我懷疑

連鍵盤也是螢幕！外媒曝蘋果「摺疊」 MacBook　2025年亮相

麒麟潭魚形廣場、水上步道啟用　搭配南投星空季打造新旅遊亮點

快訊／柯文哲演唱會4分鐘完售　8800元天王價「擋不住粉絲熱情」

地方熱門新聞

凱旋夜市恐熄燈！　攤商要告了

遭疑躲賴身後「導演」學生　議員回應

食品包裝、網購包材禁用PVC材質

台南運河溺水女子恢復生命跡象

快訊／龜山鐵皮倉庫大火　6噸鋰電池全燒毀

鄭麗文請身先士卒到台南領軍作戰

勞動部職訓助雙寶媽二度就業重返職場

南投縣自行車百K挑戰系列活動7／29登場

中暑分陰陽　中醫師曝刮痧前要知道的事

台北基隆河SUP挑戰賽　勇者熱力招募中

交通違規記點新制施行

持續高溫小心熱傷害　7大脆弱族群謹守3要訣

基隆宣導亂丟垃圾　推LINE加速線上檢舉

更多熱門

相關新聞

自備多賺1杯！網紅＋正妹發言人送福利

自備多賺1杯！網紅＋正妹發言人送福利

炎炎夏日，最適合來杯冰涼的手搖飲料，配合行政院環保署限塑政策，高雄市政府環保局宣布今年7月1日起，高雄市的飲料店、咖啡廳、飲料攤商、市集，將全面使用非塑膠材質杯，民眾自備環保杯至合作飲料店消費，還能享折扣，優惠期間赴指定店家最多可折20元。

網購包裝減量7／1實施　環保署：不得使用PVC「最高罰15萬」

網購包裝減量7／1實施　環保署：不得使用PVC「最高罰15萬」

保鮮膜「3種用法」＝吞毒！一堆人包錯了

保鮮膜「3種用法」＝吞毒！一堆人包錯了

南投國、高中生電子煙使用率與全國相仿

南投國、高中生電子煙使用率與全國相仿

BRITA響應世界海洋日　用「芯」守護無塑海洋

BRITA響應世界海洋日　用「芯」守護無塑海洋

關鍵字：

減塑禁用PVC

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

柯震東突PO「李毓芬20秒片」！

快訊／國家警報響！06：11規模5.2地震　最大震度4級

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

劉雨柔認愛球星胡凱翔！甜誇寵妻魔人

易寶宏爽服外役監！法務部凌晨再回應

校花女友太可愛！男不敢色色：怕玷汙她

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

UNIQLO「免費好康」被挖出

更多

最夯影音

更多
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面