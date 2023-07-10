7月減塑新制上路　食品包裝、網購包材禁用PVC材質

▲台南市環保局指出，環保署祭出新政策，自2023今年7月起禁止網購包材、食品包裝使用PVC塑膠材質，違反者處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

塑膠材質多元，其中辨識碼3號的就是PVC（聚氯乙烯），經高溫燃燒產生戴奧辛危害健康；為從源頭減量，環保署祭出新政策，自2023今年7月起禁止網購包材、食品包裝使用PVC塑膠材質，違反者處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

市長黃偉哲表示，PVC塑膠材質辨識碼為3號，常見包裝如單片蛋糕塑膠盒、糕餅包裝外盒或是意麵單包裝塑膠袋等，目前禁用PVC包裝已成國際趨勢，包括韓國、紐西蘭已陸續宣布淘汰PVC食品包裝。

環保局長許仁澤解釋，聚氯乙烯（PVC）被丟棄後進焚化爐燃燒會產生戴奧辛及重金屬，存在焚化爐的飛灰及底渣中，恐對環境造成危害。根據環保署公告，自2023年7月1日起，不得製造、輸入及販賣含有PVC包裝的食品(含動物食品、飼料)，其他如乳製品、調味品、飲料、(藥)酒等等也都在管制範圍內，2023年7月1日前已製造或輸入商品則不再此限，初估每年約可減少使用79公噸的PVC類包裝食品容器。

另一方面，常有民眾上網賣東西，遇到賣家用大包裝寄小物品，再用塑膠包材填充空間的情形，對此環保署也訂定規範，要求紙類包材需有90％以上回收紙含量，塑膠包材要摻配25％以上再生料，明定禁用PVC材質等，同樣是7月上路，一旦違反者同樣處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

環保局強調，使用PVC材質的容器包裝食品對人體及環境造成嚴重影響，呼籲市民共同減塑、自備環保餐具或杯袋，避免一次性塑膠包裝或拋棄式用品，為地球盡一份心力。