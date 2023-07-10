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今起略降溫！午後雷雨轟3地　周末可能有輕颱生成「侵台機率曝」　

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▲今台北盆地、宜蘭、花東縱谷嚴防午後雷雨。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

酷熱逼人暑氣可望略微降溫，不過溫度仍相當炎熱，今起午後雷雨增多，台北盆地、宜蘭、花東縱谷降雨明顯，明天雨區擴大，連西半部平地也可能出現午後雷雨，且有局部較大雨勢；未來一周午後雷雨持續到周末，氣象專家也提醒，南海有熱帶擾動發展，周末有發展熱帶性低氣壓甚至輕颱機會，侵台機率較低。

昨(9日)台北市社子出現38.6度高溫，天氣職人、天氣風險公司分析師吳聖宇表示，這禮拜隨風向逐漸轉變，酷熱逼人的暑氣可望略微減弱，但溫度還是相當炎熱，降雨部分有增多趨勢，主要還是反應在午後山區發展的熱對流將逐漸增多，同時也會往平地擴展，天氣會變得相對不穩定一些。同時在7月上旬比較平靜的熱帶洋面也會開始活躍起來，南海到菲律賓一帶海域將逐漸有熱帶擾動醞釀的趨勢，接近周末會比較明顯。

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吳聖宇分析，今明兩天(10日~11日)台灣東南方有東風波動靠近，並且經過台灣以南，水氣增多，大氣狀態變得有些不穩定，今天(10日)山區發展的午後雷雨就會比前兩天周末要增多，平地也會開始受到影響，由於風向偏南的關係，比較容易受熱對流影響的地方包括台北盆地、宜蘭以及花東縱谷一帶，西半部平地受影響的程度相對較小。

明天(11日)起雨區將擴大，吳聖宇指出，明天東風波動對台灣天氣影響最大，午後雷雨的發展將會變得更明顯，除山區之外，平地受影響的範圍也會更廣，連西半部平地也都有可能出現午後雷雨，並且有局部較大雨勢出現的機會。

吳聖宇表示，周三、周四(12日~13日)隨菲律賓附近低壓系統逐漸向西往南海方向發展，台灣位於低壓環流的北側，配合太平洋高壓外圍的氣流，整個大環境風向會由偏南風逐漸轉為東南風，西半部山區的午後雷雨發展還是會比較明顯，同時有機會往西半部平地擴展。

（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周五至周末(14日~16日)低壓在南海增強，跟太平洋高壓間的氣壓梯度更為明顯，吳聖宇分析，台灣附近東南風會更顯著，風速增強，帶來水氣也變多，花東地區、恆春半島一帶將陸續有迎風面的短暫陣雨出現，西半部地區的午後雷雨狀況也會持續發生，同時沿岸的風浪將會增大，尤其是台灣南北兩端以及東半部的沿岸地區，對於海邊海上活動都可能會有影響。

周末也有熱帶擾動醞釀趨勢，吳聖宇表示，低壓系統預估將在進入南海海域後發展加強，周末期間(15日~16日)有機會進一步發展為熱帶性低氣壓甚至是輕度颱風等系統，不過依照目前預報，應該是會往海南島或廣東沿岸一帶移動的可能性較大，直接影響台灣機會較低，後續變化仍有待持續觀察留意。

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