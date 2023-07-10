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離職師痛批「公然說謊」　徐薇分校回應了

徐薇英文權慧分校上個月底遭法院強制執行，包括飲水機、沙發等動產都被查封。（讀者提供）

▲徐薇英文權慧分校上個月底遭法院強制執行，包括飲水機、沙發等動產都被查封。

圖文／鏡週刊

Ｂ小姐替補習班代墊款項及借款給李若涵期間，曾多次找李女討論還款事宜，李皆保證按月償還3萬元，卻食言擺爛。2021年10月，Ｂ小姐應家長之邀，擔任一名學童的家教，因該學童曾是補習班的學生，李得知後痛罵她搶學生、挖牆角，並以執行長之姿拍桌翻臉，甚至否認借款之事。

Ｂ小姐十分心寒，決定離職，沒想到離職後李竟誣指她偷走徐薇英文的教師手冊，告她竊盜，檢察官偵辦後，給予Ｂ小姐不起訴處分，還她清白，滿腹委屈的Ｂ小姐也決定對李提告，追討欠款。

法院審理時，李坦承多次請Ｂ小姐匯款，但辯稱事先都有交付現金，全盤否認欠款，不過，法官根據雙方對話紀錄等證據，今年4月判李及補習班敗訴，須償還Ｂ小姐90多萬元。

▼徐薇英文新竹權慧分校（圖）遭離職老師指控欠債擺爛。

徐薇英文新竹權慧分校（圖）遭離職老師指控欠債擺爛。（翻攝權慧資優教育臉書）

對此，Ｂ小姐痛心地說，補習班跟她借錢是事實，幹部們都知情，李女身為執行長，不檢討為何經營不善，還用莫須有的罪名逼她離職，對簿公堂時還公然說謊，惡意賴帳，非常誇張，游姓董事長也曾以話語威脅她，並放任李誣指她偷教材、偷學生，讓她心生畏懼。Ｂ小姐痛批，這種補習班竟然能獲選為優良補習班，獲得總統頒獎，實在是太諷刺。

另一名離職教師Ｃ先生也告訴本刊，該補習班由幾名股東、幹部掌控，內部問題很多，根本不把補習班視為教育事業，不只執行長欠款不還，股東之一的王姓女課務長，之前曾榮獲補教師鐸獎，卻只因學生吵鬧，就突然開門衝進教室，用力踹倒桌椅、怒吼大罵，還會在學生面前拍桌責罵其他老師，令人傻眼。

Ｃ先生表示，許多老師都滿懷教育熱忱，進入該補習班任教，但因內部狀況實在太多，老師們的流動率很高，也讓學生的受教品質大打折扣；Ｂ小姐則認為，該補習班因為加盟徐薇英文而獲得家長信任，所以希望徐薇英文總公司除了賺加盟金，也應負起督導責任，讓分校維持一定的教學水準，以免砸了自己的招牌。

針對相關指控，本刊致電權慧資優教育補習班詢問，執行長李若涵向本刊回覆表示她已經離職，與離職教師的債務事宜仍在法院訴訟中，她尊重對方執行權益，強調補習班沒有營運上的問題。

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