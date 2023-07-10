本人認證的「徐薇之光」出事了　混亂過程曝光

▲徐薇英文新竹權慧分校因名師徐薇加持，生意不錯。



圖文／鏡週刊

位在新竹市北區的「權慧資優教育補習班」創立於2018年，也是全台知名的「徐薇英文」加盟分校，門口掛著徐薇英文、奧林匹亞資優數學招牌，在當地頗具知名度，學生超過百人，補習班的臉書粉絲專頁還不時上傳幹部與英文名師徐薇的合照，去年該補習班獲選為全國優良立案補習班，負責人還進總統府領獎，被徐薇認證為「徐薇之光」。

不過，上個月30日，補習班突然遭法院強制執行，讓在場的師生、家長嚇了一跳。當天2名新竹地方法院的司法事務官及2名轄區員警前往補習班，拿著法院公文表明要強制執行。知情人士Ａ小姐告訴本刊，當時補習班執行長李若涵正在櫃台，一度理智線斷裂拒絕配合，並當場飆罵執法人員。

▼徐薇英文權慧分校上個月底遭法院強制執行，包括飲水機、沙發等動產都被查封。



Ａ小姐表示，司法事務官耐心解釋相關程序，但李女根本聽不進去，依舊歇斯底里、高分貝飆罵，還急忙打電話給1名男性友人，請他到場助陣，男子趕抵後對員警大小聲，雙方甚至發生肢體衝突，現場非常混亂，經警方喝斥其行為構成妨害公務罪後，男子的言行才稍微收斂，補習班董事長游翔竣聞訊，也趕回了解。

因執行不順利，司法事務官多次告誡也沒用，最後只好打電話回法院，當場開擴音，請書記官說明，李女才配合執行。不過，當事務官拿出抽屜裡的學生繳費袋時，李再次情緒失控，將繳費袋一把搶過，聲稱袋內的2萬元現金是「游董事長借放」，不是補習班的收入，卻在轉交給游男時不慎掉落，遭到查封。

▼權慧分校執行長李若涵（圖）遭離職老師指控惡意欠債。



除此之外，司法事務官還在補習班各樓層查封多部電腦、冷氣、清淨機，就連沙發、茶几都被貼上封條，拍照列冊存證。最後，事務官將查封物品暫時交由補習班保管，並叮囑李女不得隨意處置，靜待後續程序。Ａ小姐說，法院此舉雖讓補習班能繼續營業，但很多師生、家長都看到強制執行這一幕，深怕補習班經營不善，會影響授課品質，私下議論紛紛。

▼徐薇英文權慧分校臉書常上傳執行長李若涵、董事長游翔竣與英文名師徐薇的合照。

