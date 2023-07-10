多熱看它就知道！　駕駛PO照車內原子筆被烤成「香蕉」

記者黃翊婷／綜合報導

近日全台高溫炎熱，一名網友7日分享一張照片，稱聲放在車內的原子筆被熱到彎曲，讓他看了也忍不住感嘆，「到底有多熱看它就知道」。文章公開之後掀起網友留言熱議，大家紛紛開玩笑道，「藝術品」、「熱到歪腰」、「原子筆造型的香蕉」；也有必須在戶外工作的網友表示，這幾天真的很熱，「披上防護布割草10分鐘全身上下都濕透！」

▲原PO分享被熱到彎曲的原子筆。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享一張照片，只見他坐在車內駕駛座位，手上拿著原子筆，筆身卻呈現彎曲狀，讓他忍不住感嘆，「到底有多熱看它就知道」。

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文章公開之後掀起網友們留言熱議，「藝術品」、「剝皮辣椒」、「它笑了」、「原子筆造型的香蕉」、「熱到歪腰」、「它是開心，不是熱」、「剛睡醒伸個懶腰怎麼了」、「那你最好也別待在車上太久，怕你也彎了」。

還有不少網友表示，這幾天真的很熱，「我熱到內褲都濕透了，就像在蒸烤箱一樣，熱翻天了」、「身為外圍割草人員這種天氣真的熱爆，披上防護布割草10分鐘全身上下都濕透」。不過，也有在工地工作的網友認為，天氣還沒到最熱的時候，「沒事的！還撐得住。」