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他曬「千萬發票」爽喊中獎！獎號、月份都對...卻是廢紙一張

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日PO出發票照片，笑喊終於中了特別獎，雖然獎號、年份、月份都對了，但他手上這張去年的發票早已過了領獎期限。對此，許多人留言安慰他，但也有眼尖網友懷疑，他是盜別人的圖，經實際查找，去年這位「幸運兒」真的與千萬獎金擦肩而過。

網友昨日在「爆廢公社」PO文曬照，興高采烈地表示「終於讓我中特別獎了。」從畫面中可見，這是一張去年（111年）5-6月份的發票，其外觀有些斑駁、皺褶，印刷字體也變淡許多。

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▲網友笑喊中獎，卻被抓包是盜圖。（圖／爆廢公社）

▲網友笑喊中獎，卻被抓包是盜圖。（圖／爆廢公社）

雖然上面獎號「46438476」和該期特別獎吻合，不過兌獎期限為111年8月6日至11月5日止，所以早就超過時間了。對此，大票網友湧入留言，紛紛笑回「校正回歸一下」、「恭喜完美錯過」、「財神爺遲到了一整年」、「比悲傷更悲傷的故事」、「原來你去年買了15元巧克力擦身而過的」、「除了恭喜和笑到快翻掉，還能說什麼」、「特別悲傷獎」、「你留給後代子孫吧」。

然而，也有人懷疑，原PO是盜圖；經《ETtoday新聞雲》記者實際查找，發現本尊是在去年到超商購物，買了15元的巧克力捲，就幸運中千萬大獎，不過他錯過兌獎時間，痛失千萬獎金，他當時更透露，自己整晚睡不著大哭。

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