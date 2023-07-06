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社會 社會焦點 保障人權

父榔頭砸死妻再追打兒　少年滿身血衝超商哭喊「救命啊」

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣福興鄉一名62歲男子5日傍晚手持榔頭毆打妻兒，甚至一路追著逃進超商的兒子，父子倆滿身是血在店裡對峙，驚悚影片在網路上傳開，震驚社會各界。據了解，男子的妻子因頭部重創宣告不治，兒子則身受重傷，究竟男子為何行凶，目前仍有待警方進一步調查釐清。

彰化福興爸爸拿榔頭打死妻再追打兒。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲少年躲進超商哭喊救命。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同。）

在目擊民眾拍下的影片中，少年滿身是血躲進超商，一邊痛哭一邊喊著「救命啊」，接著他看見手持榔頭、同樣滿身是血的父親追進來，嚇得高舉雙手躲到櫃檯超商店員的身後；身材高大的店員見狀也趕緊大聲喝止男子靠近，並詢問發生了什麼事情，同時嘗試撥打電話求援。

彰化福興爸爸拿榔頭打死妻再追打兒。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲男子拿著榔頭追進超商，少年嚇得躲到店員身後。

根據《自由時報》報導，行凶男子年約62歲，是列案的低收入戶，他5日手持榔頭毆打45歲的外籍配偶和17歲的兒子，導致妻子頭部重創宣告不治，兒子臉部多處撕裂傷、右手掌及手指骨折，但對於為何行凶，他一度精神錯亂到無法正常表達，目前已被帶回警局接受調查，彰化縣政府也派請社工前往了解，詳細的情況仍有待進一步確認。

相關消息和影片在網路上傳開，網友們紛紛留言表示，「太恐怖了吧」、「謝謝見義勇為的店員」、「弱勢悲歌，看了真難過」、「這個社會怎麼了」。

▼少年被打到滿身是血。

彰化福興爸爸拿榔頭打死妻再追打兒。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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