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小學成語填空難倒大人　他被1字誤導：Google也查不到

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書發文求助，朋友就讀小學的孩子有一項成語填空作業，其中第6題讓親友們想到快崩潰，Google也查不到，只好上傳網路請大家幫忙。文章公開之後，吸引超過1000人按讚，網友們很快就猜出答案是「執迷不悟」，但是因為孩子原本第1個字寫成「報」，所以容易被誤導，「昨天我家也卡在這題」、「被你誤導了，想不起執迷不悟」。

小學成語填空難倒大人　他被1字誤導：Google也查不到（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO看見網友給的答案，才驚覺自己是被擦掉的字誤導了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」分享一張照片並表示，這是朋友小孩的小學作業，題目是要進行成語填空，第4題和第5題已經猜出來了，分別是緣木求魚和對症下藥，但第6題大家想破腦袋也想不到，孩子原本猜第1個字是「報」，寫成「報過不語」，後來擦掉，他Google也查不到，這才決定PO上網請大神們幫忙，「我腦袋打結，感恩各位。」

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文章公開之後吸引超過1000人按讚，大多數網友都能很快想出答案，就是「執迷不悟」，「看得出來，你想破了腦袋」、「執迷不悟，我花了5秒鐘」、「第一次有我會的題目」、「昨天我家也卡在這題」；也有人表示被擦掉字的誤導，「被你誤導了，想不起執迷不悟」。原PO見狀也回應道，「被他寫上又擦掉的報字綁死了」。

還有好心網友提醒，第4題緣木求魚的緣寫錯了，如果之後又遇到類似的問題，其實可以翻一翻課本，畢竟作業都會搭配課程進度，答案通常會是課本最近有出現的成語。

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