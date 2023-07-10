易寶宏爽服外役監！賴清德也撂重話　法務部凌晨緊急回應

▲易寶宏。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者董美琪／綜合報導

資深演員易淑寬獨子易寶宏，因北市夜店殺警案被判9年刑期，卻能夠被送到外役監服刑，引起眾怒。鴻海創辦人郭台銘8日發文怒問法務部長蔡清祥「你到底做了什麼？」法務部9日凌晨發新聞稿回應，易寶宏在去年台南殺警案前就已經依法到外役監服刑，不過仍難滅眾怒，副總統賴清德也要求法務部停止這樣做，並呼籲修法以杜絕類似情況的發生。對此，法務部10日凌晨再次發表新聞稿解釋修法的進度。

法務部關於「外役監條例」修法的進度，以下進一步說明：

一、法務部在111年9月15日提出了「外役監條例」部分條文的修正草案，經行政院核准後，於同年9月22日函請立法院審議，希望能夠盡快改善外役監制度，讓遴選審查程序發揮篩選功能。

二、根據修正草案第4條的規定，已明確排除了涉及殺警等惡性重大犯罪、對公共秩序和社會安全造成威脅的犯罪行為。包括故意犯罪致人死亡、犯罪屬於十年以上的重罪、妨害公務造成重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪。

三、法務部將全力配合立法院的修法進度，持續與各政黨溝通，呼籲請盡快完成修法程序，以回應民眾的期望。

▼法務部。（圖／翻攝自Google地圖）

