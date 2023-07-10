快訊／蔡英文出聲！　《外役監條例》修法最快下周臨時會討論

▲總統蔡英文。（資料照／記者張君豪翻攝）



記者陶本和／台北報導

針對近期《外役監條例》修法一事，總統府發言人林聿禪10日表示，總統蔡英文與行政院陳建仁院長進行商討，認為行政院修法版本已在去年送交立法院審議，雖然審議過程意見多元分歧，但由於近期社會各界對此修法有所關注，應可在此次立法院臨時會（最快7月17日）持續聚焦討論。

資深藝人易淑寬的兒子易寶宏2014年捲入夜店殺警案，被判9年有期徒刑，但近期遭爆改調外役監服刑，引發基層員警炸鍋，也使輿論關注《外役監條例》修法進度。對此，民進黨總統參選人、副總統賴清德昨表示，「我希望法務部、矯正署應該對外清楚說明，該停止就要停止，該修法杜絕這個情形，就應該要修法」，重罪犯應該要實實在在的服完徒刑，不能夠走旁門左道。

行政院副院長鄭文燦今受訪時則表示，去年提出外役監條例，規定重刑犯不能轉外役監，這是非常有共識的。他強調，立院也開了公聽會，希望盡快完成修法，下個會期、9月份就會進入立法程序。

總統府發言人林聿禪10日下午說，總統蔡蔡英文與行政院陳建仁院長進行商討，認為行政院修法版本已在去年送交立法院審議，雖然審議過程意見多元分歧，但由於近期社會各界對此修法有所關注，應可在此次立法院臨時會（最快7月17日）持續聚焦討論。

林聿禪也強調，由於目前在立法院的相關修法草案已多達25案，且意見多元；並且這項修法涉及司法人權與矯正制度，蔡英文期盼朝野黨團理性充分討論，待達成共識後審慎完成立法程序。