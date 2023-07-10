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大陸 大陸焦點 特派現場

長三角阿卡貝拉大賽頒獎　台灣團隊精彩獻唱

記者趙禕/上海報導

「尋人啓事的現場真的太了不起了！之前就把我唱哭了的錄音版「我巨大的悲傷」，今天更是打到我淚流滿面！」一位歌迷在剛剛聽完「尋人啟事The Wanted」阿卡貝拉演唱會後，迫不及待在她的微信朋友圈裡發出這樣的感動。

這場熱情洋溢的晚會不但是2023長三角阿卡貝拉音樂大賽頒獎典禮，也是台灣知名阿卡貝拉樂團「尋人啟事The Wanted」專場音樂會，他們精彩的表演給現場的歌迷帶來一個瘋狂又激情的夜晚。

▲台灣知名阿卡貝拉樂團「尋人啟事The Wanted」在2023長三角阿卡貝拉音樂大賽頒獎典禮精彩獻唱。（圖／記者趙禕攝）▲台灣知名阿卡貝拉樂團「尋人啟事The Wanted」在2023長三角阿卡貝拉音樂大賽頒獎典禮精彩獻唱。（圖／記者趙禕攝）

2023長三角阿卡貝拉音樂大賽是在過去上海阿卡貝拉音樂大賽基礎上全面升級的一項賽事，吸引長三角地區許多優秀的阿卡貝拉團隊報名參加，經過一場又一場的激烈角逐，最終有34支團隊晉級決賽；這些團隊以美妙的純人聲演繹不同風格的歌曲，透過公開路演為很多人帶來精彩的視聽盛宴。在9號的頒獎典禮上，主辦方分別為金銀銅獎、單項獎以及冠亞季軍等各個獎項頒發獎牌和證書。

▲「Scom人聲樂團」在頒獎典禮開場演出。（圖／記者趙禕攝）▲「Scom人聲樂團」在頒獎典禮開場演唱獲得熱烈掌聲。（圖／記者趙禕攝）
▼主辦方分別為各個獎項頒發獎牌和證書。（圖／記者趙禕攝）▼主辦方分別為各個獎項頒發獎牌和證書。（圖／記者趙禕攝）
▼主辦方分別為各組冠軍頒發獎牌和證書。（圖／記者趙禕攝）▼主辦方分別為各組冠軍頒發獎牌和證書。（圖／記者趙禕攝）

大賽中青年組冠軍隊「追光歌手」的代表說，希望熱愛阿卡貝拉的朋友們，可以像她們歌曲傳達的內容一樣，要克服重重的困難，勇敢追夢。少年組冠軍「WACappella Kids」團長戴亦君表示，拿到這項比賽的冠軍，小朋友都開心的要哭了！這些參賽的小朋友從零基礎開始，刻苦練習，從不缺席，今年已經拿了五個獎，他們期待明年用更好聽的歌聲爭取更好的成績。Beatbox組冠軍康源則當場秀了一段Beatbox，活力動感又層次豐富的口技贏得滿堂彩。

▲中青年組冠軍隊「追光歌手」代表希望熱愛阿卡貝拉的朋友克服困難、勇敢追夢。（圖／記者趙禕攝）▲中青年組冠軍隊「追光歌手」代表希望熱愛阿卡貝拉的朋友克服困難、勇敢追夢。（圖／記者趙禕攝）
▼少年組冠軍「WACappella Kids」團長戴亦君期待明年用更好聽的歌聲爭取更好的成績。（圖／記者趙禕攝）▼少年組冠軍「WACappella Kids」團長戴亦君期待明年用更好聽的歌聲爭取更好的成績。（圖／記者趙禕攝）
▼Beatbox組冠軍康源當場秀Beatbox贏得滿堂彩。（圖／記者趙禕攝）▼Beatbox組冠軍康源當場秀Beatbox贏得滿堂彩。（圖／記者趙禕攝）

這次比賽是中國大陸目前規模最大的阿卡貝拉盛事之一，隨著賽事升級，主辦方宣佈成立長三角阿卡貝拉聯盟，未來將與賽事共同推進，培育更多優秀的阿卡貝拉團隊。這項活動還吸引了來自上海虹梅漕開發園區眾多科技企業代表參與，頒獎典禮上也呈現了眾多元宇宙產業與阿卡貝拉人聲音樂跨界結合的展演特色，成為音樂產業與高科技產業關注的新焦點。元宇宙產業文化發展共同體也在本次活動正式啟動，為元宇宙產業發展注入了新的文化活力。

▲長三角阿卡貝拉聯盟在頒獎典禮上成立。（圖／記者趙禕攝）▲長三角阿卡貝拉聯盟在頒獎典禮上成立。（圖／記者趙禕攝）
▼元宇宙產業文化發展共同體也在本次活動中正式啟動。（圖／記者趙禕攝）▼元宇宙產業文化發展共同體也在本次活動中正式啟動。（圖／記者趙禕攝）

純人聲、無樂器伴奏演唱形式的阿卡貝拉在全球有許多愛好者，也有許多廣受歡迎的樂團；大陸阿卡貝拉音樂形式起步比台灣晚，受到台灣阿卡貝拉曲風一定程度的影響，愛好者中更有許多是台灣阿卡貝拉樂團的歌迷。這次台灣阿卡貝拉團隊雖然沒有參加比賽，但是有「尋人啟事The Wanted人聲樂團」、「餘溫」和「排灣貝拉」三支來自台灣的隊伍受邀參加路演，將寶島台灣的文化特色與音樂結合，讓大陸聽眾一起感受台灣阿卡團隊優美又和諧的純人聲表演。

▲來自台灣的「餘溫」和「排灣貝拉」樂團在路演中快閃演出。▲來自台灣的「餘溫」和「排灣貝拉」樂團在路演中快閃演出。
▼帶著濃厚排灣族文化特色的「排灣貝拉」樂團也在這次活動中斬獲許多粉絲。（圖／記者趙禕攝）▼帶著濃厚排灣族文化特色的「排灣貝拉」樂團也在這次活動中斬獲許多粉絲。（圖／記者趙禕攝）

在2015年首屆上海阿卡貝拉音樂大賽一舉得冠的「尋人啟事The Wanted人聲樂團」，更受邀在頒獎典禮上為現場觀眾帶來一場「冠軍之夜」專場音樂會！在13首演出曲目中，用他們純粹人聲裡激情、曼妙、和諧、優揚、歡快的不同情感表達，讓現場歌迷如痴如醉沈浸其中。

▲▼在全球榮獲無數榮譽的台灣知名阿卡貝拉樂團「尋人啟事The Wanted」精彩演唱讓現場歌迷如痴如醉。（圖／記者趙禕攝）▲▼在全球榮獲無數榮譽的台灣知名阿卡貝拉樂團「尋人啟事The Wanted」精彩演唱讓現場歌迷如痴如醉。（圖／記者趙禕攝）▲▼在全球榮獲無數榮譽的台灣知名阿卡貝拉樂團「尋人啟事The Wanted」精彩演唱讓現場歌迷如痴如醉。（圖／記者趙禕攝）

台灣「餘溫人聲樂團」指導老師洪秉承說，第一屆長三角比賽的參賽隊伍就高達34團，這是台灣發展了20年才逐漸形成的盛況，顯示大陸阿卡貝拉音樂家們已經用最快的效率準備好走向更大的舞台，並擴展出更獨特的商業模式。「排灣貝拉」指導老師甘聖竹也說，藉著這次活動，希望未來台灣團隊能和大陸團隊為阿卡貝拉在長三角地區，或是其他城市，有更多、更廣闊的發展和互動。

▲台灣「餘溫人聲樂團」指導老師洪秉承(左圖)和「排灣貝拉」指導老師甘聖竹(右圖右)。▲台灣「餘溫人聲樂團」指導老師洪秉承(左圖)和「排灣貝拉」指導老師甘聖竹(右圖右)。

本次活動的圓滿成功，讓主辦方更有信心在未來擴大阿卡貝拉聯盟的規模，進一步支持和推動上海、長三角地區乃至兩岸阿卡貝拉音樂文化的發展，架起兩岸青年文化交流的橋樑紐帶，也期待兩岸阿卡貝拉音樂人有更廣泛的交流合作！

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