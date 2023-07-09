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吃光2桶免費白飯！還刷1星負評　北科大學生：願道歉

▲▼「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供、翻攝自Google）

▲「大道創意料理快炒」遭大學生湧入用餐掀起白飯之亂。（圖／王老闆提供、翻攝自Google）

記者楊惠琪、周姈姈／台北報導

台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」，昨（8日）晚餐時段湧入30多名大學生，沒訂位就到店內用餐，點的菜都還沒上桌就把2桶白飯全吃光，最後還抱怨吃不飽，並在Google上對店家狂洗1星負評，讓店家直喊難過。狂吃白飯學生被爆是「北科資財營」營隊工作人員，營隊副總召田同學表示，因為只有部分幹部參與聚餐，會進一步瞭解情況，若真有疏失，願向店家致歉。

田同學說，昨天是營隊最後一天，部分營隊幹部前往該餐廳聚餐，因為他本人沒參加，不清楚當晚實際情況，待進一步釐清狀況後，會發表正式聲明，若幹部學生真有疏失，也願意向店家致歉。

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慘遭1星負評洗版的苦主位於台北市中山區市民大道上的「大道創意料理快炒」，王老闆無奈表示，昨（8）日臨時有學生打電話來問有沒有位置，表明約有20幾人會前往店內用餐，結果學生一到現場後，才發現竟有30幾人，在菜還沒上齊之前，這些學生就把現場備有的2桶白飯全部吃完，請學生改點炒麵被拒絕，最後還抱怨沒吃飽。

店老闆王先生說，結果昨晚就發現Google出現一整排1星評論，因為大家對於東西好不好吃的觀感本來就不一樣，如果1、2個就算了，但這樣一整排1星評論太惡意了，辛苦經營7年多的時間經營到4.1顆星，就因為白飯事件變成4顆星，感到很難過。

事件爆發後，許多網友湧入「北科資財營」粉專留言批評，要開30人以上的慶功宴，居然不先打電話預約，一點做事邏輯都沒有，也有網友批評「可以改名叫北科飯桶營了」、「真是丟臉丟到家的一群人」、「30幾人慶功宴才消費6000多是要吃人家多少免費白飯？」、「是有多餓，北科之恥」。

▼30學生衝熱炒店「吃光2桶免費白飯」 學生被爆是「北科資財營」。（圖／翻攝自北科資財營臉書專頁，下圖同）

▲▼30學生衝熱炒店「吃光2桶免費白飯」 學生被爆是「北科資財營」。（圖／翻攝自北科資財營臉書專頁）

▲▼30學生衝熱炒店「吃光2桶免費白飯」 學生被爆是「北科資財營」。（圖／翻攝自北科資財營臉書專頁）

▲▼30學生衝熱炒店「吃光2桶免費白飯」 學生被爆是「北科資財營」。（圖／翻攝自北科資財營臉書專頁）

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