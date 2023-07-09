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傳民進黨禮讓林亮君　綠議員淚訴賴清德：不要拋棄戰友

▲▼ 蔣萬安市政總質詢-陳怡君。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨議員陳怡君。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前副秘書長林飛帆退選後，台北市第三選區（中山、北松山）目前仍無明確人選，近日更傳出高層徵詢無黨籍市議員林亮君參選意願，最快將於周二提名小組進行討論。不過，民進黨市議員陳怡君9日撰寫千字長文向黨主席賴清德喊話「覺得民進黨不要我們了」，強調自已願意為黨奔走努力走到斷腿，不要捨近求遠。

陳怡君今天透過臉書表示，「忍不住落淚，覺得民進黨不要我們了，這個家還是個家嗎？這個家還有溫暖嗎？賴清德主席，懇求您聆聽從小黨工到小議員的聲音！中山北松山立委選舉，民進黨有許多菁英願意為黨承擔、挺身而出，請您不要拋棄您的戰友，傾聽黨員民意！」

對於人選，陳怡君點名，當年曾在中山、北松山為社民黨批戰袍的立委參選人，不就正是目前在民進黨中央黨部任職的性別平等事務部李晏榕主任嗎？是黨視而不見？還是在黨中央舒適圈的李晏榕不願意承擔？黨有需要時，這些位高權重的幕僚難道不應到基層為黨而戰嗎？

陳怡君表示，再者，上一屆立委選舉成績耀眼，且常上各台政論的「哈佛女孩」、國際部主任謝佩芬亦曾表示，不論是在哪一區，她均有意願為黨努力打贏選戰，但也未受黨的青睞，「黨最好的人才就在這裡，我們都看見了，現在似乎只有黨中央決策小組看不見」；市黨部主委張茂楠曾一度欲登記參選，最後配合黨中央的選戰策略，最後一刻收手，其基層實力紮實，選舉不能只靠空戰，基層才是根本。

陳怡君表示，最後她要告訴賴清德，自己遵守「誠信原則」，所以並未主動請戰中山、北松山選戰，但自從提了一些非民進黨候選人後，基層支持者揶揄「民進黨議員不敢戰」、「民進黨沒有人了」，因此她主動宣布：願意為黨背水一戰。

「我從基層黨員義工、黨工、助理、幕僚做起，因為忙碌，所以常常自嘲終身不婚、嫁給政治」，陳怡君表示，她在從政的路上，對黨「死忠」且「說一不二」，不同於無黨或他黨，隨時左右逢源、立場搖擺、選前握手、選後背刺，相信這些都早已有前車之鑑，而對於堅定支持民進黨的基層們，更不該被當成夜壺，呼之即來、喚之即去，真心換絕情。

陳怡君更直言，儘管大家互有派系，但民進黨最習慣的就是「黨內競爭」，如果黨內在提名上刻意忽略民進黨的從政黨員或幕僚，如此因噎廢食乃失去創黨初心本意，是有點離譜的；民進黨要能永續經營，就要栽培自己的黨員，而不是炒短線捨近求遠，炒短線的下場，恐造成民進黨的「斷線」，「中山、北松山立法委員人選，為黨奔走努力走到斷腿，我是陳怡君，我願意！」

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