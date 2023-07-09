影／姊妹後援會罕脫口「撩妹」　賴清德：我責任是讓大家幸福

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德9日下午出席全國信賴台灣姊妹會成立大會，有趣的是，擔任「青春女力團」團長的立委賴品妤在大進場過程中，伴隨輕快的音樂聲與賴清德拉手轉圈圈，帶動現場氣氛。賴清德致詞時更罕見地說起「撩妹」語錄，強調「未來我的責任，就是讓大家幸福」，而現場支持者則大喊「我愛你」回應，場面熱絡。

▲賴清德今天下午出席姐妹後援會造勢活動時，場面相當熱絡。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

賴清德致詞時開玩笑說，「人生難得的機會，非常幸福，在可愛的玫瑰花聲中，妳們用舞蹈迎接我進來，這是生平第一次，（我）感到非常非常的幸福，謝謝大家」。他並說，「未來我的責任，就是讓大家幸福」，他會詳讀支持者致贈的2400顆小星星內的留言，一一落實，讓每一位女性都能夠亮晶晶。語畢，有支持者突然大喊「我愛你」，引發現場一陣笑聲。

賴清德表示，他承諾一定會盡自己的力量，讓台灣每位女性都能夠有尊嚴的追求自己想要的生活，不管是選擇行業、追逐夢想、達成成就感、選擇婚姻家庭、養兒育女，他都應該讓大家能夠實現這樣的夢想。

值得注意的是，賴清德特別細數多位民進黨女性政治人物，他說，談到民主自由，固然男性貢獻很多，但是女性也沒有缺席，像是前副總統呂秀蓮、監察院長陳菊、總統府資政葉菊蘭、彰化縣前縣長周清玉、作家王越綏等人，且除了站在第一線對抗專制獨裁的女將外，家裡面的婦女貢獻也非常大。

台中市信賴台灣姊妹會總會長王康秀絹致詞時表示，全國姐妹們一定要勇敢站出來，做賴清德最堅強的後盾，今天共有全國24個鄉鎮、700位女性支持者參與，是跨世代「三代同堂」的結合，年齡層的分布從1歲到83歲，「我們就是期待號召更多的女性朋友，也希望延續姐妹們的熱情和力量」。