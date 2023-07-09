快訊／賴清德出席姊妹後援會　暢談性平：被冒犯不必大局為重

▲賴清德今天下午出席全國信賴台灣姊妹會成立大會。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德9日下午出席在台北市舉辦的全國信賴台灣姊妹會成立大會，他致詞時談及民進黨性平事件，直言「當妳覺得被冒犯的時候，不必大局為重，因為妳的權益比誰都重要」，民進黨除了進行黨內革新，也將推動修法，建立一個更好的環境，這才不辜負站出來陳述過程的受害者。

賴清德今天下午在眾多女性支持者、公職簇擁下，伴隨輕快的音樂進場，他特別配戴象徵信賴台灣姊妹會配色的粉紅、紫色絲巾，表達對女性的支持。

對於民進黨日前爆發數起性騷擾案件，賴清德致詞時表示，應該在職場上建立性別友善環境，身為黨主席，他馬上劍及履及，採取零容忍的立場，來解決這件事情，他特別跟黨內的同事說，當碰到這些事情的時候不必「大局為重」，沒有一個人的身體容許別人冒犯，「當妳覺得被冒犯的時候，不必大局為重，因為妳的權益比誰都重要」，民進黨不僅嚴謹的處理性平事件，也進行黨內革新，希望建立性別友善的環境。

賴清德補充，民進黨也將推動國內修法，今年立法院臨時會就會推動「性平三法」修法，他的理念是「不希望發生這件事情，但是一但發生這件事情，就要勇敢解決，不僅解決個案，同時建立一個更好的環境」，這樣才不辜負站出來陳述過程的受害者。