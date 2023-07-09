民代詭異手勢被抓包？　徐巧芯看賴清德巧遇學生：想到2022

▲民進黨總統參選人賴清德走訪東海商圈巧遇東海大學學生引發討論。（圖／翻攝市議員曾威臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前才拋出補助私立大學學費，8日前往東海商圈時就「巧遇」2名大學生上前感謝，沒想到其中一人被發現為東海大學學生會長，並曾出席記者會討論相關政策，引來各界質疑雙方碰面是刻意營造的畫面，儘管雙方都已澄清都是巧合，但當時也在現場的民進黨台中市議員曾威又被抓到有示意學生說話的詭異手勢，再度掀起討論。國民黨台北市議員徐巧芯直言，綠營老愛搞這種事，「2022年我就抓到過」。

賴清德「巧遇」學生的影片，被PTT網友發現，原本戴眼鏡學生疑因緊張沒說什麼話，站在賴清德後面的曾威突舉起手，並且快速張合手掌。

徐巧芯在《大新聞大爆掛》表示，曾威師承前台中市議員陳世凱，也就是陳世凱的徒弟，而陳世凱現在是賴辦發言人，昨天她看這個事件，她就想台中怎麼老愛搞這種事，因為2022年她就抓到有個街訪影片，訪問一堆年輕人都覺得市長盧秀燕很爛，但仔細一看那些人都是民進黨市議員的助理。

徐巧芯說，碰到學生沒問題，但他講的話沒邏輯，他是東海大學學生會長，他才出席挺賴清德這項政策都記者會，他怎麼能夠不知道這個政策還沒上路？後面曾威還比了手勢，學生講話就積極了起來，賴清德想這樣找年輕票，「我覺得追根究柢就是他們怕716遊行，才用這種方式帶風向」，

對於被質疑「巧遇」造假，賴清德9日回應，「沒有，那個我完全不知道，因為我是受邀去參加那個活動，所以整個過程我並不清楚這個情況」。

而當事的東海大學學生會長澄清，當日早上僅是和同學約好去吃早餐，遇到人群才發現遇到賴清德，除了感謝私校補助外，也提出私校教育品質改善想法，駁斥網路傳言。