暑假「速食優惠」一次看！比薩買1送2、大麥克免費吃

▲麥當勞熟客券限時回歸，集滿3張熟客券就可免費吃1個大麥克。（圖／麥當勞提供）

記者周姈姈／台北報導

暑假就是要宅在家裡吃！以下整理6大速食店優惠，不僅可享必勝客比薩買1送2，麥當勞「得來速熟客券」也重磅回歸，即日起只要於得來速消費任何產品，並集滿3張熟客券就可免費吃「大麥克1個」，趕快吃起來。

●麥當勞

麥當勞「得來速熟客券」重磅回歸，即日起至8月8日，只要於得來速購買任何餐點產品消費（不含醬包及其他非單獨銷售產品），每車、每次可獲得1張「熟客券」，只要集滿3張就可於下次至得來速窗口時免費換大麥克1個，兌換期限至8月15日前，把握機會搶吃免費大麥克。

●必勝客

必勝客即日起至7月31日於全門市祭出「外送9吋小比薩買1送1」，期間只要使用「Hot燒送」外送小比薩，即可享有「15款經典口味買1送1」，包括超人氣和風章魚燒、超級總匯、鐵板雙牛等通通有，還能再享免運，提醒贈送品項以價低者計，而奢華加貝烏金鮑魚比薩、香菜大腸蚵仔麵線比薩、雙濃起司納豆比薩、輕鬆點比薩則不適用此優惠。

即日起至7月12日還有「比薩買1送2」，只要於門市外帶1個13吋大比薩就送2個9吋小比薩；大比薩共有15個經典口味開放任選，小比薩限定日式味噌鮭魚燒、財圓滾滾金干蝦比薩、燻雞絲磨菇、雙層美式臘腸、夏威夷、彩蔬鮮菇等6款可選，提醒該優惠不適用於板橋車站店。

▲外送小比薩買1送1。（圖／必勝客提供）

必勝客於平日則有「加1元多1件」，即日起至8月28日，期間凡在周一至周五（周末及國定假日不適用）使用PK雙饗卡APP訂購「紙包飯全系列（松露牛肝菌干貝起司紙包飯、粉紅海鮮起司紙包飯、藍濃起司蕈菇紙包飯）」，再加1元就可多吃1件熱烤副食，有旋風肉桂捲、薯金幣、黃金和風鱈魚塊、BBQ烤雞1腿1翅任選4選1。

●拿坡里

拿坡里推出最新「霸氣金斧雞腿」，是選用連腿排大雞腿經過醃製入味，再裹上義式炸雞粉現點現炸，打造擁有酥脆外皮、軟嫩肉質的罪惡口感，還帶有些許微辣滋味，每一口都超滿足，即日起正式開吃，至7月20日前還祭出「4隻霸氣金斧雞腿68折吃」及「2隻霸氣金斧雞腿73折」共2大嚐鮮優惠。

▲拿坡里金斧雞腿下殺68折起吃。（圖／拿坡里提供）

加碼還有全新「酥脆鱈魚香絲第2件半價」，酥脆鱈魚香絲是把熱門零食「鱈魚香絲」經過油炸後，拌入辣椒、青蔥和蒜頭增添香氣口感，超級涮嘴。

●漢堡王

漢堡王即日起至7月31日祭出「1元豬肉片」超殺優惠，期間只要於早餐時段購買「雙層豬肉起司蛋堡」、「火腿豬肉蛋堡」、「花生香豬蛋堡」及「莫札瑞拉起司豬堡」，再多加1元，就可於漢堡內多吃到1片香豬肉片，每個漢堡限加購1片香豬肉片，提醒部分門市不供應早餐。

▲漢堡王限時加1元多加1片豬肉片。（圖／漢堡王提供）

●21PLUS、21風味館

21PLUS、21風味館至7月25日推出「加1元多1件」，期間只要購買指定2大套餐，包括「香草烤雞分享餐（內含1隻香草烤雞及2杯大杯蜂蜜綠茶）」、「炸雞分享餐（6塊香脆炸雞及2杯大杯蜂蜜綠茶）」，再加1元就可以分別多吃大份黃金脆薯或1份紫玉地瓜球、小份黃金脆薯或1杯大杯蜂蜜綠茶，提醒坎城TOGO門市、外送平台不參與此活動。

●肯德基

肯德基推出蜘蛛人優惠餐，輸入優惠碼「50400」，包括「咔啦脆雞(辣)x6+香酥脆薯(中)x1+原味蛋撻x4+百事可樂(瓶)x1」，特價459元，相當下殺67折。