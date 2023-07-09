超出雙白線馬上切回去　遭檢舉挨罰600！騎士PO網討拍引論戰

▲高雄騎士PO相片和罰單抱怨交通違規遭檢舉。（圖／翻攝自臉書社團「高雄大小事」）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子在臉書社團上PO出2張罰單和相片，原來他今年3月間騎機車在大寮區鳳林三路上，超越中間雙白線，遭後方騎士檢舉，他抱怨「這年頭檢舉又沒有獎金，但路上還是有吃太飽的在趴趴照」，結果有人酸他「駕照怎麼考的？」、「違規就是違規，一秒也是一樣」、「違規還大聲嚷嚷」，討拍文似乎沒有得到網友的認同。

陳姓男子在臉書社團「高雄大小事」貼出罰單和照片，他今年3月間騎機車行經大寮區鳳林三路時，只是超車一下出雙白線後馬上切回去，就被後面騎車頭戴安全帽式行車記錄器的臭俗仔拍這張，檢舉罰600塊。

▲高雄騎士PO相片和罰單抱怨交通違規遭檢舉。（圖／翻攝自臉書社團「高雄大小事」）

陳男不滿的貼文表示，「這年頭檢舉又沒有獎金，但路上還是有一堆吃太飽的在趴趴照。」

不過貼文一出，卻引發兩派網友的論戰，有網友大酸陳姓男子「駕照怎麼考的？」、「違規就是違規，一秒也是一樣，去繳錢吧」、「違規還大聲嚷嚷」，「要感謝這些檢舉人，才能讓一些愛違規又自認沒錯的人知道自己錯在哪裡，管你有沒有佔用，你一騎上去就是違規，算你倒楣剛好後面有人拍照檢舉」。

不過，也有一些網友力挺陳男，認為檢舉人「真的是臭俗仔」、「檢舉人會有報應」、「抓耙子」，雙方論戰激烈。