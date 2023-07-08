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捐百萬裝備增強救災條件　和司特熱心公益挹注台中消防

▲台中市政府消防局第七救災救護大隊暨所屬分隊受贈救災用紅外線熱顯像儀5台及筆記型電腦2台，為臺中消防的救災裝備汰舊換新，注入新能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台中市政府消防局第七救災救護大隊暨所屬分隊受贈救災用紅外線熱顯像儀5台及筆記型電腦2台，為臺中消防的救災裝備汰舊換新，注入新能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／台中報導

救災人員面對複雜多變的危難救災現場，裝備即是消防員的生命線。台中市政府消防局第七救災救護大隊暨所屬分隊今（8）日獲贈救災用「火場中的眼睛」K65紅外線熱顯像儀5台及筆記型電腦2台，供消防人員出勤災害現場及訓練時使用，這些裝備確保了消防員在危險環境中的生存能力和工作效率。

消防員出勤在昏暗且充滿著致命濃煙的環境下，執行火警災害救援任務，熱影像儀可以將肉眼無法辨識的紅外線，轉換成影像信號，幫助消防人員在黑暗、濃煙及惡劣的環境中，清楚辨識火點、受困者、通道、障礙等，在找尋受困人員時，可減少搜救時間，或是找到火點一舉撲滅火勢，提升救災安全與效率。

和司特公司積極參與公益活動，近年來以多種形式來回饋社會，2022年10月曾捐贈消防警備車予台中市政府消防局，今年再次慷慨解囊，為台中消防的救災裝備汰舊換新，注入新能量，用實際行動提升救災安全，讓消防員在救災救人的同時，保障自身的安全。

「和司特股份有限公司」專營於保健食品素材的進出口服務，同時藉由多年的臨床生理與藥理經驗協助客戶產品開發與諮詢；董事長朱萬力先生，再次將愛心化為消防人員最需要的救災裝備，具體充實了消防局救災能量。也希望藉此善舉，期能拋磚引玉使民間企業團體起心動念，將資源挹注於消防救災工作上，消防人員實質增強救災條件更有安全保障。

消防局長表示，政府資源有限，但民力無窮，和司特公司以實際行動支持消防弟兄打火，將愛心回饋社會、造福市民，為消防弟兄添增新的救災裝備，提升台中消防救災之效能，共同守護民眾生命財產安全，足堪公益典範，對於熱心公益人士，協助消防人員之義舉，表達由衷感謝。

▲台中市政府消防局第七救災救護大隊暨所屬分隊受贈救災用紅外線熱顯像儀5台及筆記型電腦2台，為臺中消防的救災裝備汰舊換新，注入新能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台中市政府消防局第七救災救護大隊暨所屬分隊受贈救災用紅外線熱顯像儀5台及筆記型電腦2台，為臺中消防的救災裝備汰舊換新，注入新能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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台中市政府消防局第七救災救護大隊台中消防和司特股份有限公司

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