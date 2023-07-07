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黃偉哲賣台南精品芒果全台跑透透　台中遠百場限量芒果銅板價秒殺

▲台南市政府攜手遠東百貨合作促銷台南愛文芒果，台南市長黃偉哲出席台中大遠百台南芒果物產展快閃活動，推薦台南精品芒果及台南物產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府攜手遠東百貨合作促銷台南愛文芒果，台南市長黃偉哲出席台中大遠百台南芒果物產展快閃活動，推薦台南精品芒果及台南物產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

夏季台南芒果大豐收，台南市政府攜手遠東百貨促銷台南愛文芒果，7日台南市長黃偉哲出席台中大遠百台南芒果物產展快閃活動，推薦台南精品芒果及物產給台中朋友，開幕特賣10元銅板價的百顆精品小可愛芒果，一開店立即秒殺！黃偉哲呼籲饕客把握時節享受最香甜台南芒果，台中立委莊競程也到場共襄盛舉。

▲台南市政府攜手遠東百貨合作促銷台南愛文芒果，台南市長黃偉哲出席台中大遠百台南芒果物產展快閃活動，推薦台南精品芒果及台南物產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲表示，今年芒果大豐收，而且品質更好，很高興來到台中在最優質的百貨通路提供最優質的台南芒果，希望讓更多消費者品嘗台南芒果的香甜美味。外銷等級的台南愛文芒果，藥檢與品質都經過最嚴格把關，在日韓大受歡迎，國內消費者很有福氣，在產地就可以一箱一箱買，歡迎各地朋友買過、吃過台南物產好滋味之後，來台南玩個夠、吃個透！

▲台南市政府攜手遠東百貨合作促銷台南愛文芒果，台南市長黃偉哲出席台中大遠百台南芒果物產展快閃活動，推薦台南精品芒果及台南物產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南是全糖城市，盛產汁多味甜、風味馥郁的鳳梨、芒果、文旦等果品，深受港、日、韓等海外市場歡迎之外，在國內也有口皆碑。台南芒果具有精品品質、實惠價格，因此和連鎖百貨通路合作，希望讓更多消費者品嘗之後就難忘台南芒果等水果美味，此外明年是台南建城400年，2024台灣燈會在台南、台灣國際蘭展及世界蘭花會議、台南400永續農業主題展等系列精彩活動，歡迎各位買過、吃過台南物產好滋味之後，更邀請各位來台南玩個夠！

▲台南市政府攜手遠東百貨合作促銷台南愛文芒果，台南市長黃偉哲出席台中大遠百台南芒果物產展快閃活動，推薦台南精品芒果及台南物產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

遠東百貨公司董事總經理徐雪芳表示，台南盛產水果，多項果品產量、品質在全台數一數二。遠百提供民眾精緻品味生活之外，也結合各種主題推出活動，這次和以台南芒果為主題，從6/17-6/25遠百竹北、7/7-7/9台中大遠百，後面還有高雄及板橋場次，讓全台民眾可以樂饗芒果香甜。3天展售期間有滿千抽台南好禮活動，歡迎民眾前往參觀採購。

▲台南市政府攜手遠東百貨合作促銷台南愛文芒果，台南市長黃偉哲出席台中大遠百台南芒果物產展快閃活動，推薦台南精品芒果及台南物產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市農業局長李建裕表示，農業局及台南區農業改良場持續合作輔導台南農民精緻栽培管理技術，另也積極與農糧署協同合作，拓展海內外通路。台南芒果在海外是高貴的水果，透過台南芒果上架百貨公司，也是希望打破消費者對農產品比較在地、傳統的印象，讓大家認識到台南芒果精品、高級的品質。產季上市，歡迎消費者買台南、最對味！也再次呼籲全國消費者不要錯過今夏最in的台南芒果好滋味。

▲台南市政府攜手遠東百貨合作促銷台南愛文芒果，台南市長黃偉哲出席台中大遠百台南芒果物產展快閃活動，推薦台南精品芒果及台南物產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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