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暑假揪團出遊！高鐵推「校外教學」優惠　滿11人最低4折起

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵推出校外教學專案優惠，最低4折起。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

瞄準暑假旅遊旺季，台灣高鐵推出「校外教學專案」，團體11人以上同行，小學生、孩童、敬老族群等最低4折起，同行師長也有7折；另國高中、大學生團體也有7折優惠。

暑假開跑，高鐵推出「校外教學專案」優惠，台灣高鐵宣布，即起學生團體只要11人（含）以上同行，國、高中生及大學生可享全額票價7折；小學生及具敬老、孩童及愛心等優惠身分者，亦可享全額票價4折，同行師長也有7折優惠。

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另即日起至8月31日，也首度開放高中以下「政府立案之公私立短期補習班」也可適用「校外教學專案」優惠。

高鐵公司表示，「校外教學專案」優惠特別針對11人（含）以上學生團體旅客，規劃每週多達347個班次，天天都有優惠，適用優惠團體須搭乘指定車次標準車廂對號座，且由同一起、訖站進出。另「政府立案之公私立短期補習班」優惠最多2位同行師長享7折優惠。

為鼓勵旅客揪團搭高鐵，台灣高鐵表示，將持續提供不限班次「11人(含)以上團體」95折以及指定班次「20人以上團體」7折二種優惠。

此外，即日起對參加婚宴、同學會等團體旅客祭加碼優惠，透過14家指定飯店餐飲部門訂購高鐵團體票，搭乘金額滿2萬元加贈高鐵假期1千元抵用券5張，滿4萬元贈10張，以此類推，合作飯店包含長榮集團、六福萬怡等。

▼高鐵團體票加贈高鐵假期抵用券。（圖／高鐵）

▲▼高鐵團體票加贈高鐵假期抵用券。（圖／高鐵）

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