真理大學教授爆性騷！傳A片給女學生「還要求互摸」　校方啟動調查

▲真理大學傳出台文系陳姓教授傳A片給女學生，並要求兩名女學生當面互摸。（圖／摘自真理大學臉書）

記者許敏溶／台北報導

台版「#me too」運動持續延燒，有民眾在社交平台Dcard上PO文，指控真理大學台文系陳姓教授，竟然傳A片、女優裸照給女學生，還要求女同學拍裸照，甚至還要求兩名女生在其面前互摸胸部；真理大學則表示，昨（7日）已經校安通報教育部，並啟動性平會議進行調查。

台版「#me too」運動持續延燒，從政壇燒向社會各階層，一名民眾日前在Dcard上PO文，指控真理大學台文系陳姓教授，該女性表示，就讀真理大學台文系時，在2015年、2016年期間，與一名學姊時常在陳師研究室聊天、談心，後來陳師開始在他們三個人的「群組中」傳一些av女優的裸露照片，更開玩笑地說，「你們要不要來拍？」

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該文更指控，陳師在開導她們兩人時，突然要求當事人把襯衫解開，但被當事人拒絕，陳師竟先解開學姐襯衫，並直接露出內衣，自己受不了陳師一直盧，最後也讓陳師解開襯衫，甚至陳師後來還想直接摸她，但看到她有些抗拒，於是陳師拉著她的手去摸學姐胸部，還拉著學姊的手碰其胸部，要兩人用這種方式安慰彼此。

該文引發網友批評，有的網友說「太扯」、「誇張」，還有網友說「到底是有什麼毛病」、「教授的腦子是有什麼問題」。

真理大學則表示，昨天接獲校安通報，有學生在真理大學Dcard上寫到相關內容，校方在接獲在校安通報後，已經啟動性平會議，也通報教育部，性平人員已經在Dcard上留言，若有發生此事，請學生提出申請，因為當事人並沒有具名。

真理大學指出，陳師在校內風評還不錯，所以看到相關內容有一點錯愕，但校方仍會依照規定處理，會約談當事人，而目前因為正處暑假期間，目前沒有授課問題，故等待性平會議有結論，再決定對陳師的處置。