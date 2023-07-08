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高鐵嘉義站重視弱勢學童　免費車票助台北一日學

▲▼高鐵嘉義站送愛 助孩童實現台北一日快閃。（圖／台灣高鐵提供）

▲▼高鐵嘉義站送愛 助孩童實現台北一日快閃。（圖／台灣高鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「民雄薪傳二手書店」師生8日帶著歡喜雀躍的心情，在高鐵嘉義站大廳集合，展開孩子們期待已久的「搭高鐵到台北一日學習之旅」初體驗。行程中，台灣高鐵公司也提供乘車協助，在出發之前，由高鐵嘉義站致贈大車票獻上祝福，希望此行能讓學童們親身體驗快速、平穩、友善又舒適的高鐵旅程，藉由搭乘高鐵拓展不同的視野，增添許多美好的回憶。

▲▼高鐵嘉義站送愛 助孩童實現台北一日快閃。（圖／台灣高鐵提供）

民雄薪傳二手書店創辦人黃金山表示，此趟參與活動學童的家庭多半收入不穩定，近九成孩子沒有搭過高鐵。為了激勵他們在品學表現力爭上游，特別規劃讓符合品學進步及沒有搭過高鐵的學童，參加這趟「搭高鐵到台北一日學習之旅」，不僅可以到台北101觀景、貓空搭纜車還可走訪松菸文化園區。黃金山說，透過這樣的激勵方式，孩子們從在課堂上跑跑鬧鬧，轉變成孜孜不懈學習，看到如此進步，讓他感動不已，更感謝台灣高鐵公司在旅程中的協助，及對學童教育的重視。

▲▼高鐵嘉義站送愛 助孩童實現台北一日快閃。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵嘉義站站長朱立中表示，台灣高鐵公司善盡企業社會責任，積極參與關懷偏鄉學童及弱勢家庭的公益活動，希望透過這次活動，讓學童們體驗高鐵的便利快速，同時增加更多知識、提昇生活視野，享受一趟快樂的高鐵初體驗。未來高鐵公司仍將秉持回饋社會的理念，持續散播愛與溫暖，積極實踐台灣高鐵成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。

▲▼高鐵嘉義站送愛 助孩童實現台北一日快閃。（圖／台灣高鐵提供）

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