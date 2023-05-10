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安全訓練首曝光！高鐵16服勤員爬列車　「90秒架15公斤逃生梯」

▲▼高鐵,員工,安全,訓練,逃生。（圖／高鐵）

▲高鐵員工要經過徒手攀爬列車等訓練。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

疫後解封，高鐵因應運量飆升招募新血，今針對16名服勤員進行安全訓練過程也首度曝光，不但要在90秒內架設15公斤重的逃生梯，還要徒手攀爬列車，歷經368小時訓練並通過測驗，才能成為高鐵一員。

因應運量回升，高鐵日前招募新血，以第一線站務員、服勤員為主，新進第一線運務人員，不僅需接受完善服務課程，也要經過嚴格安全訓練，其中服勤員不論男女都要接受安全訓練，包括徒手列車攀爬、90秒內架設重達15公斤的逃生梯、車內突發狀況模擬等測驗，通過後才能成為高鐵一員，今有16名服勤員受訓和測驗，高鐵也首度對外曝光。

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台灣高鐵公司表示，安全訓練包括架設逃生梯、防護網、渡板架設、列車攀爬、消防滅火，希望可以訓練服勤員面對天災或營運各種狀況時能從容安全協助旅客疏散；其中架設逃生梯，一旦正線邊坡滑動，列車無法通過，就利用逃生梯協助旅客離開，90秒時間限制是為訓練服勤員熟悉工作使用，因應不時之需，不是等到需要才臨時學習；攀爬列車是為協助旅客疏散後將設備復歸，要攀爬回去列車。

▲▼高鐵,員工,安全,訓練,逃生。（圖／高鐵）

▲▼高鐵服勤員要在90秒內架設15公斤逃生梯。（圖／高鐵）

▲▼高鐵,員工,安全,訓練,逃生。（圖／高鐵）

高鐵公司指出，這次有16名服勤員受訓，每人要訓練368小時，包括理論課程136小時，實作112小時，最後上車實習120小時，且要通過考試，目前沒有學員退訓或沒通過，此外，正線上服勤員每半年做一次複訓，等於一年有2次。

在高鐵擔任服勤員的黃先生表示，對高鐵來說，沒有安全就沒有台灣高鐵，安全是最重要一環，今天訓練跟安全息息相關，比實際想像中更扎實，他認為逃生程序是最難的一部分，當時報考高鐵是因為形像好且是穩定的工作。

在高鐵擔任服勤員學員的蔡小姐則說，安全訓練對她來說比較困難的是心態調整，第一次使用難免會很緊張，疏散流程要讓旅客安心，服勤員是車上旅客唯一支柱，要先把自己心安好，才能讓旅客更安心和離開危險環境，她第一次拿15公斤逃生梯覺得很重，但有很多練習機會，練習久了，就知道如何省力和得心應手。

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