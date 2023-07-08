身體微恙仍燒聲力挺！　蕭萬長現身呼籲：嘉義人站出來挺侯友宜

▲副總統蕭萬長力挺侯友宜 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（8）日回防嘉義，拜託鄉親支持，從一早的宮廟參拜，侯友宜就受到民眾熱烈支持高喊「侯總統好、侯友宜凍蒜」，侯友宜也一一握手致意。其中一場「嘉義人挺家己人」造勢活動中，前副總統蕭萬長更現身力挺，儘管身體微恙、聲音燒聲，仍在致詞時呼籲大家要支持侯友宜，呼籲嘉義人一定要站出來相挺。

侯友宜今前往嘉義，一整天排了11個行程，希望能走遍嘉義各地區。侯友宜一早先前往朴子天公壇、朴子配天宮參拜，大約在10點20分左右參與「嘉義人挺家己人」造勢活動，抵達活動現場，民眾高喊「侯總統好、侯友宜凍蒜」，並爭相與侯友宜合影，侯友宜也逐一握手致意。

該活動，蕭萬長也現身力挺，致詞時可以聽出蕭萬長聲音沙啞非常嚴重，太太也擔心他身體負荷不了，但蕭萬長仍堅持上台致詞，就是要替侯友宜站台，蕭萬長呼籲嘉義人一定要站出來相挺。

會後，對於蕭萬長燒聲力挺，侯友宜說，感謝蕭萬長動容的談話，他們都是從基層歷練到現在，蕭萬長更是嘉義人的驕傲，是他學習的典範，今天蕭身體微恙，但還願意站出來力挺，他非常感動，他們都是為國家人民做事。

侯友宜也提到，嘉義有很多大、小建設等著中央來幫忙，中央不能大小眼，未來他進到總統府，絕對不分黨派，照顧地方政府所需的。

