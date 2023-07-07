賴清德到林口未通知選區立委　洪孟楷遺憾：沒必要分藍綠

▲洪孟楷7日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院昨公布修正房屋稅差別稅率，將囤房稅率調升至2％至4.8％，且祭出「全國歸戶」機制，同日副總統兼民進黨2024總統參選人賴清德視察林口世大運選手村社會住宅，拋出「居住權3大對策」呼應。對此，國民黨立委洪孟楷7日質疑，是否因7月16日為居住正義發聲的大遊行，所以現在民進黨高官正在拆彈？另外，洪孟楷提及賴清德來到他的選區參觀國宅，卻未通知他，讓他非常遺憾。

賴清德7日下午視察林口世大運選手村社會住宅時表示，總統蔡英文任期結束之前，已完工或動工的社宅可望高達12萬多戶，明年當選後的8年任期，他會增加13萬戶，總共25萬戶。民進黨透過新聞稿，轉述賴清德拋出居住權三大對策，達到「鼓勵房源釋出」、「協助首次購屋的青年家庭」、「保障百萬租屋家戶」目標。

國民黨立法院黨團7日舉行記者會，媒體就上述賴清德推出的對策，詢問怎麼看賴清德在選舉時才提？又說社會住宅要增加到25萬戶，是否在打臉蔡英文？洪孟楷表示，現在社會住宅比例有點失衡，集中在特定都會區，是否因為7月16日將有街頭遊行，針對對居住正義、司法改革發聲，現在民進黨高官正在拆彈？

洪孟楷說，過去讓大家關注的居住正義到底在哪？蔡政府執政7年多，如果居住正義沒辦法滿足國人期待，現在補破網，國人沒辦法接受。

另外，洪孟楷提及，賴清德昨到林口參觀國宅，「這是我的選區」，但很奇怪，副總統來地方視察沒通知地方立委，讓他覺得非常遺憾；洪說，政治沒必要分藍綠分得那麼清楚，他如果知道賴清德願意來他選區的話，一定也會陪同前往，但很可惜賴清德前來並沒有通知當地立委。