幫載友人兒子！國道撞護欄1死4傷　未提醒繫安全帶...駕駛起訴

▲蘇姓男子駕駛皮卡車搭載家人與友人王姓小朋友南下，於國一衝撞水泥護欄，造成1死4傷。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蘇姓男子去年雙十節陪同小孩踢足球，行程中還幫忙搭載王姓友人子共5人共乘一輛皮卡車，行經國一南下71.3K處，蘇男突然失控衝撞水泥護欄，造成車體嚴重毀損，車上5人都受傷送醫急救，其中王姓小朋友疑似未繫安全帶傷勢嚴重，送醫急救後仍於2天後宣告不治；桃園地檢署檢察官認為蘇姓男子駕駛前應注意乘客是否繫上安全帶，發生車禍意外導致被害人死亡顯有過失，偵結依過失致死罪嫌將蘇男起訴。

檢警調查，36歲的蘇姓男子去年雙十節下午2時許，駕駛白色皮卡車搭載妻子、2個兒子與王姓友人之子踢足球，返程行駛國道一號南下至71.3K處，亦即楊梅休息站站前時，蘇男突然失控迎面撞上路旁水泥護欄，造成車上5人都受傷，其中後座的王姓小朋友未繫安全帶傷勢嚴重，送醫急救2天後仍因創傷性腦損傷、頭部、臉部等多處撕裂傷、頭骨骨折與氣腦等傷勢宣告不治。

桃園地檢署複訊時，蘇男坦承幫友人搭載小孩踢球之事實，也承認因恍神撞上水泥護欄，檢方根據國道二隊現場採證照片等佐證，檢方認為，駕駛行車前因留意乘客是否繫上安全帶，並隨時採取必要之安全措施，因駕駛疏忽未注意乘客未繫安全帶且未注意車前狀況，致使被害人死亡，具有相當因果關係，蘇男顯有過失，偵結依過失致死罪嫌將蘇男提起公訴。