火爆片！貨車右轉不讓行人「斑馬線上互毆」　司機最高恐罰6千

記者沈繼昌／桃園報導

有網友昨（6）日晚間在《臉書社會事新聞影音》上傳一則影片，一名男子帶著年幼的孩子徒步過中壢區環北路、新生路口，兩人走在斑馬線上時，1輛黑色客貨車右轉時差點撞上，戴姓駕駛下車後雙方爆發衝突互相推擠拉扯，男姓行人氣不過揮拳，貨車駕駛也還擊，這一幕都被民眾拍下PO網。中壢警方指出，警方據報後到場處理，但因雙方冷靜後決定暫不提告，但警方仍依交通管理條例規定對駕駛開單告發，戴最高恐面臨6,000元罰鍰。

▲桃園市中壢區環北路與新生路口昨晚發生貨車未禮讓行人事件，戴姓貨車司機下車後朝著行人吼叫。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

《臉書社會事新聞影音》這段影片發生在昨(6日)晚7時44分，34歲的顧姓男子帶著幼子徒步經過中壢區環北路、新生路口，當時1輛黑色客貨兩用車右轉，險些撞上正要徒步經過的顧姓男子，顧姓男子拍打貨車提醒，貨車62歲戴姓駕駛氣沖沖下車推擠顧姓男子，雙方就在斑馬線上吵了起來。

▲桃園市顧姓男子昨（6）日晚間帶小孩徒步經過中壢區環北路與新生路口時，右轉貨車疑似未注意差點撞上，雙方在路口爭執。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

此時，顧姓男子示意小孩到路旁等候，但戴姓駕駛仍然與顧姓男子爭執不下，顧男突然朝戴男頭部揮拳，戴男也不甘示弱回擊，一路推擠到路口處，此時附近興國派出所員警據報到場處理。

中壢警方指出，經員警到場瞭解後，疑似客貨車62歲戴男未禮讓行人，與帶小孩經行人穿越道過馬路的34歲顧男發生糾紛，警方到場後雙方均表示暫不提告，警方仍主動調閱路口監視錄影畫面，確認貨車駕駛已違反規定，依道路交通管理條例第44條規定對戴男開罰，可處新台幣1,200元以上，6000元以下罰鍰。