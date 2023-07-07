囤房稅2.0成租屋地獄？　陳建仁喊話房東：享受優惠也要照顧房客

▲陳建仁今日視察豬瘟拔針及百億基金畜牧升級輔導成果。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院會6日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來課徵囤房稅採「全國歸戶」，且非自用住宅的稅率調整為2%到4.8%，預計明年上路、後年課徵。針對外界擔憂房東會把稅金轉嫁房客、變成「租房地獄」，行政院長陳建仁7日受訪表示，出租且申報所得達租金標準的房屋，稅率從3.6%降到2.4%，喊話房東享受到稅率優惠的時候，也要照顧到房客，大家一起來落實居住正義。

陳建仁先強調，健全房市、落實居住正義是朝野政黨的共識，「政府一直都在做」，絕對不是為了任何的選舉或選票。

陳建仁說，從蔡總統在2016年上任以來，政府就實施了房地合一稅2.0，而且逐步興建或是包租代管20萬戶的社會住宅，修正「平均地權條例」，也擴大了300億元租金的補助，以及在疫後一次性補貼房貸3萬元的措施，這種種措施，目的就是希望居住正義能夠落實，且目前也得到了相關的成果。

至於房屋稅差別稅率2.0的制度，陳建仁說，實際上對於只擁有自住一戶的家庭稅率，是從1.2%降到1%，有346萬戶受惠；至於擁有比較多房屋的這些人，希望他能夠釋出他的屋源，所以也把出租且申報所得達租金標準的房屋，從稅率現行最高3.6%，降到2.4%，所以希望當房東享受到這個稅率優惠的時候，也要照顧到房客，大家一起來落實居住正義，也讓租屋族得到實際的優惠。

▼陳建仁在臉書上解答囤房稅不會轉嫁給房客。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）