飛機座位狂飄惡臭！他一擦驚見一片鮮紅　追問才知竟是「人血+屎」

Here I am trying to get the blood off my luggage that it absorbed from the airplane carpet. The @airfrance staff crowded around, shocked because they claimed a cleaning crew had removed the seats after the sick passenger incident, but apparently not cleaned the floor. (4 pic.twitter.com/X59rYkvaAW — Habib Battah (@habib_b) July 1, 2023

黎巴嫩新聞記者巴塔(Habib Battah)日前在法國航空(Air France)的班機上發現一灘汙漬,他清理了許久後才被告知那其實是人血和排泄物,讓他噁心不已,同時也十分擔心自己和貓咪的身體健康。

據CNN報導,巴塔6月30日與妻子帶著2隻貓搭乘法航從巴黎飛往多倫多,不料飛機起飛後一小時後,他就聞到座位下方飄來一陣排泄物般的惡臭。由於巴塔將2隻被裝進背包式提籠的小貓放置在座位前方的機艙地板上,因此他起初以為臭味是貓咪因搭機焦慮產生的腹瀉所致。

I noticed a big stain across the whole carpet of the seats. It was wet to touch. At first the @airfrance attendant shrugged and gave me some wipes. In my broken French told her it smelled like merde (shit). Then the wipes came up blood red. I used over a dozen of them... (2 pic.twitter.com/tEg5hXX95f — Habib Battah (@habib_b) July 1, 2023

不過,巴塔仔細檢查後發現貓咪並無異常,反而是貓籠底下的地毯有一塊長寬各約50公分的印記,於是巴塔立刻向空服員反映相關情況,但對方什麼也沒說,只給了他一些濕紙巾擦拭。豈料,巴塔越擦拭越覺得不對勁,因為濕紙巾上居然出現了像血一樣的紅色汙漬。

一名空服員後來語帶保留地勸他「最好去洗手」,還拿了一些手套給他,而機長隨後詢問總部後,才得知這塊不明汙漬竟是一灘「人血」。原來,這架航班前一天有一名男性乘客因身體不適,在飛機上拉肚子並發生出血症狀,雖然乘客最後並無大礙,但飛機的清潔人員顯然沒有將座位清理乾淨。

巴塔表示,自己清了半天後才知道地上的汙漬不僅是人血,裡面還摻雜了排泄物,讓他感覺十分噁心,而且背包式貓籠的背帶也染到了汙漬,讓他十分擔心貓咪的健康,但他把整包濕紙巾都用完還是無法將其清除,因為血漬已滲入背帶,根本無法清理乾淨。

I took out my backpack from under the seat and the strap was soaked in blood too. I got on my hands and knees and cleaned for half an hour. The @airfrance staff gave me gloves and more wipes. Then they casually noted a passenger had hemorrhaged on a flight before ours. (3 pic.twitter.com/yVW7n9w0MY — Habib Battah (@habib_b) July 1, 2023

由於當天的飛機已滿座,因此巴塔夫婦無法更換到其他座位,整整聞了7個小時的惡臭,而且一登機就脫了鞋子的巴塔,襪子也染上了血漬。更令巴塔生氣的是,除了一名男空服員曾來道歉外,其他空服員都對他不聞不問,而法航給他們的補償也只是2瓶小罐的礦泉水。

巴塔指出,「我在貝魯特跑了20年的新聞,見過戰爭、空襲和大爆炸,我以為我什麼都見識過了,但我沒想到在飛機上看到的人血比我在貝魯特見過的還多。」他也控訴法航的消毒程序不徹底,擔心急症乘客可能攜帶病原體,但法航只是輕描淡寫地表示地毯殘留人血和排泄物的健康風險不高。

不過,倫敦飛行醫學專家達烏(Richard Dawood)並不同意法航的說法。他表示,巴塔遇到的情況其實非常不衛生,「我們不知道那位乘客的病況如何,也不清楚他的病是否具傳染力,因為很多感染都可能造成腹瀉和出血,而且B型和C型肝炎、愛滋病毒等都可能透過血液感染」。