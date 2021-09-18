法航北京飛巴黎班機客艙起火！乘客尖叫「爆炸了」空姐急噴滅火器

▲客艙突然起火，乘客急忙躲避。（圖／翻攝北京日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

法航北京飛往巴黎的一架航班18日凌晨起飛不久以後，客艙靠後位置突然傳出異響，隨後有大量黑煙冒出。目前該航班已返航至北京首都機場，事件未造成任何傷亡。

根據《北京日報》報導，乘客陳女士表示，這架原定凌晨2時30分起飛的航班直到3時45分才起飛，「飛機在爬升的過程中就一直聽到異響，而且聲音很大，後來就聽見有『嘭』的一聲，像是有什麼爆炸了。空氣裡也有肉眼可見的小飛絮之類的東西，還有一股很濃的燒焦味道，之後就有看到有人往前艙衝，也有尖叫聲。」

據另一位乘客描述，飛機在剛剛起飛的時候就有奇怪的異響，是類似「風吹過窗戶縫」的呼呼的聲音，「但當時距離後排還有一段距離，所以也沒有特別的感覺。只看到後排過來了幾個乘客跟空姐溝通。後邊有人喊『爆炸了』，空姐空乘就拿著類似滅火器的東西去處理了。飛機在低空盤旋了一段時間後，大概於4時03分落地首都機場。」

據多名乘客指出，飛機落地後看到地面有消防人員、救護人員和警車，但並未上機進行處置。在飛機上等待了約兩個小時左右，機上乘客被接駁車轉至首都機場的中轉休息區等待。

直到上午9時多，在機場等待的乘客通過機場廣播得知，法航將借調一架飛機，預計將於下午5時30分起飛。一名乘客表示，「目前航空公司並未就事故原因進行解釋，這架飛機上大多都是留學生，大家都面臨著後續航班轉機的問題，希望航空公司能趕緊給出進一步的解決措施。」