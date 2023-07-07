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「巨花魔芋」罕見開花！臭味如死老鼠　數百遊客排隊搶拍

美國舊金山一株罕見的巨花魔芋睽違4年後近日再次開花，吸引當地數百位民眾排隊搶拍。（圖／Instagram／conservatoryofflowers）

▲舊金山一株罕見的巨花魔芋近日開花，吸引當地數百位民眾排隊搶拍。（圖／Instagram／conservatoryofflowers）

圖文／CTWANT

美國舊金山一株罕見的巨大魔芋屬植物睽違4年後近日再次開花，由於這種花需要7到10年才開第一次，然後每3到5年會重新開花，因此吸引數百名遊客排隊欣賞。而這種花開花後，會發出非常難聞的味道，更有人形容它的味道「比嘔吐1000次還難聞」，也有人說像死老鼠，因此獲得「屍花」（corpse flower）之名。

綜合《衛報》等外媒報導，舊金山金門公園內的百花溫室（San Francisco Conservatory of Flowers）內一株罕見的植物，名為Scarlet的巨花魔芋（Amorphophallus titanum）睽違4年後，於當地時間3日晚間開花。

這種罕見的魔芋屬植物，以巨大堅挺的外觀以及刺鼻氣味聞名，花序高度最高可達12英呎（約3.6公尺），原生於印尼蘇門答臘的熱帶雨林，不過卻因為過度砍伐，目前已被列為瀕危物種，全球只剩數百株。百花溫室內共栽培5株，而現在正在開花的Scarlet是2016年從布魯克林植物園轉移至此，距離它上一次開花是在2019年。

舊金山溫室收藏與保存主任吉魯（Ryan Guillou）在受訪時表示，開花之後遊客們大約只有36小時的時間能欣賞，且臭味只有在第一個晚上能聞得到，「那絕對會很臭，是真的、真的、真的很臭。」不過吉魯也說，「下次開花可能還需要幾年時間，所以大家一定要趁著開花時好好享受，做好被噁心的準備。」消息一出也吸引數百民眾排隊搶拍，一睹「屍花」風采。

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