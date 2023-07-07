「服貿通過生活難過」　民進黨：請柯文哲、侯友宜停止傷害服務業

▲美容美髮業者至立院陳情並向各黨團表達反服貿心聲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

有美容美髮業者7日到立法院陳情並向各黨團表達反服貿心聲，民進黨發言人張志豪表示，「服貿通過，生活難過」，這是服務業的心聲，請主張重啟服貿的民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜直接回應人民訴求，停止傷害服務業及台灣相關產業。

張志豪表示，令人遺憾的是國民黨選擇缺席，拒絕接受人民陳情，而代表民眾黨接受陳情書的發言人楊寶禎，則是再次用混淆視聽的言論來模糊焦點，但不要忘記引起民眾不安的主因之一就是柯文哲。

張志豪指出，柯文哲先在6月24日承認「重啟服貿為內部討論」，6月26日接受媒體專訪強調是主張「先貨貿、再服貿」，7月4日又改口說「從來沒有講重啟服貿」，與其前後說法跟態度不斷轉變，倒不如再次親自說清楚。

張志豪指出，如果重啟服貿，美髮和其他美容服務業首當其衝，包括美髮院、理髮院、髮廊、指甲彩繪、美容沙龍、護膚坊、美體SPA館、美體雕塑、瘦身美容機構等，2016年有高達38,820家，2022薪資成長幅度達到6.42%，貿然開放將產生衝擊，「對消費者有潛在危害，本土產業也嚴重衝擊」。

此外，美容美髮的從業人員多來自較弱勢的單親家庭、新住民家庭，一旦開放，將會更嚴重壓縮其生存空間，並且製造新的社會問題。甚至低價競爭瓜分市場、黑心產品入台危害人民健康吸乾台灣人才、技術「回流」中國。

張志豪強調，中國的青年失業率飆高，高達1158萬名大學畢業生離開學校面臨求職挑戰，16至24歲青年失業率達到創紀錄的20.8％，大量應屆畢業生湧入市場。現在柯文哲又主張台灣開放服貿，讓台灣青年瞬間多了1千多萬個競爭者，加上美容美髮業提供很多「畢業即就業」的就業機會。110年高中美容造型群畢業生數僅718人，如果開放美容美髮服務產業，台灣年輕人勢必全軍覆沒，遭受重大衝擊，將會造成年輕人沒有工作可做。請柯文哲及侯友宜兩黨總統參選人必須正視這個嚴重的事實。

張志豪說，相較於柯侯兩人主張重啟服貿，賴清德主席的態度和立場很清楚，他近日不斷提醒「若簽訂服貿，台灣的商業、通訊、營造、餐飲、殯葬和美容美髮等眾多的服務業都會受到影響，因此重提服貿是把台灣的經濟發展，重新鎖進一個中國原則的市場」。

民進黨堅持台灣的經濟路線要繼續走向國際，不能走回頭路，但國民黨、民眾黨為了向中國示好，不惜犧牲產業、犧牲青年就業機會，這樣的主張會被台灣人民唾棄。