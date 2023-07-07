3生肖小暑後「好運旺到爆」！屬猴財富大暴漲+桃花朵朵開

▲3生肖在7月7日小暑過後將好運連連。（示意圖／取自pexels）

圖文／CTWANT

今（7／7）天是24節氣中的「小暑」，隨著節氣的改變，有些生肖的運勢也跟著推移。《搜狐網》運勢專欄即特別點名3生肖，小暑過後好運爆棚，不只運勢好，在愛情和財富方面也有好消息，屬猴的朋友更是「愛情事業兩得意」，屬馬則是能實踐人生的夢想目標。

生肖羊

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生肖屬羊的朋友在小暑過後運勢高漲，工作不僅擁有豐沛人脈，遇事更獲貴人相助迎刃而解，事業蒸蒸日上，不妨趁此機會好好打拚一番，實現財富自由不是夢。

生肖馬

生肖屬馬的朋友在小暑過後走大運，經過不斷努力奮鬥，終將迎來滋味甜美的豐碩果實，事業、生活一帆風順，很快便能嶄露頭角，實現自我的崇高理想。

生肖猴

生肖屬猴的朋友在小暑過後財運爆棚，無論在職場上或是自行創業，都能喜得貴人加持，特別是創業者更能洞察商機、狂啖市場大餅，而單身者有望遇見正緣脫單，至於有伴者則感情迅速增溫，成家立業近在咫尺。

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