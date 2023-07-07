旺到年底！命理師點名5星座「下半年適合轉職」：挖角一路發

▲小孟老師點名「5星座」，在下半年工作運勢大逆轉。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一個眨眼，2023年已過去一大半，相信不少人會想要趁著這段時間，幫自己找個新工作，重新開始。清水孟國際塔羅小孟老師就點名5個星座，在下半年度將會面臨到轉職、挖角的好機會，氣運可以說是一路發。這5個星座分別是牡羊、魔羯、處女、天蠍、雙子。

TOP 5雙子座

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座求新求變，也很有改變的能量。在下半年，對於設想已久的目標，很適合加足馬力積極前進，爭取外界認同與讚賞，同時你能完全改變過去的生活方式，因此雙子座有很強的野心，有機會可好好利用資源，也會有好的貴人運，當理念相同時，會適時的伸出援手，在轉職的時刻，更可幫上忙。

TOP 4天蠍座

天蠍座下半年你能夠好好正視自己職場狀況，能夠好好思考未來，在面試時也能發揮好的口才能力，因此這時間最容易找到適合自己能力的工作。而且在日後的新工作環境，有機會可以很快的融入群體，心態上會快樂很多，再配合本身的實力，未來會有不錯的前途。

TOP 3處女座

處女座你們在事業上，有想要衝刺跟發揮實力的能量，資源表現很充沛，容易得到不錯的幫助。因此若是對目前工作不滿意的，感覺處處受到打壓而有志難伸的，可以在下半年試著尋找自己有興趣的新環境，再配合自己的學習能力，有機會在新職場表現得更為突出。

TOP 2摩羯座

摩羯座在年前心態開始躁動，會有想要展現自己能力的慾望，尤其是處在不喜歡的工作環境之下，更可能表現出對抗的心態，而這也將不利於目前的工作，不妨趁這時候轉換職場的環境，有機會找到最適合自己的新環境。下半年若能讓你有機會發現薪資不錯的公司，可以好好為自己的職場生涯，重新檢視做規劃跟修正，打造更好的職場狀態。

TOP 1牡羊座

牡羊座在下半年事業上會想要有更高的職場地位跟成就感，對於追求成功有很強的的強烈意志力及驅策力，很適合為自己打拼事業。上半年運氣比較差，下半年運氣比以往都好，外緣不斷，貴人運佳，所以內在動力跟信念，與外在運氣都有強勁的幫助，很適合轉職所需的能量。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀

▸ 許常德狂收40名人ME TOO指控 信件內容驚人內容超震撼

▸ 人夫瞞已婚外遇小三「交往5年想扶正」 報應來了他崩潰：放不下

▸ 雙胞胎女兒髮型不同「愈長大愈不像」 人夫做DNA鑑定…竟遇上罕見情況