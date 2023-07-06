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大陸 大陸焦點 特派現場

都是年輕人！廣州出現「電動輪椅族」　背後原因很無奈

▲▼廣州怪現象，年輕人騎電動輪椅上班 。（圖／翻攝 百度）

▲廣州怪現象，部分年輕人坐電動輪椅上班 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸社交平台近期出現「奇葩」影片顯示，廣州出現輪椅族，不少年輕人上網分享自己坐電動輪椅出去餐廳、商場、上班，甚至成群結隊在道路「賽輪椅」。據了解，因為廣州近期出台禁止電動車多項規定，年輕上班族群把交通工具轉移到電動輪椅上規避法規，徹底衝擊大眾傳統觀感。

綜合陸媒報導，廣州街頭出現「輪椅車隊」，一群人坐著電動輪椅上班，穿梭在車流中，引起許多路人駐足觀看，以為是網紅在拍影片，事後才發現真的是年輕上班族坐輪椅上班。

這幾名年輕人坐在電動輪椅上，右手操控著電動輪椅開關，在馬路上前行，不管路人投以異樣眼光。

▲▼廣州怪現象，年輕人騎電動輪椅上班 。（圖／翻攝 百度）

▲網路分享坐電動輪椅心得 。（圖／翻攝 百度）

《中新財經》報導也指出，近期在電商平台上電動輪椅的問答區，不少消費者留言，「年輕人沒病可以買嗎？天天走路有點煩了」「大學生可以用嗎？」「食堂搶飯用！神器。」「年輕人也可以用，省力出行。」

留言區甚至分享購買心得，「給家裡老人買了，自己好奇，偶爾也會用一下，況且買了放在家裡，怕是早晚要用得上。」「比什麼沙發舒服多了，可行、可坐、可躺，真正符合人體工學。」

根據京東健康數據顯示，2023年上半年，電動輪椅的成交訂單量增長超過60%。什麼值得買站內數據也顯示，今年「618」期間，電動輪椅品類增長較為明顯，相關商品GMV同比提升44%，其中3000元人民幣左右的產品更受消費者青睞。

除了大陸老牌傳統生產醫療器械「魚耀」品牌，聯想、老牌自行車品牌鳳凰等，都在「跨界」推出電動輪椅。

▲▼廣州怪現象，年輕人騎電動輪椅上班 。（圖／翻攝 百度）

▲年輕人坐電動輪椅上班其實也是無聲抗議。（圖／翻攝 百度）

電動輪椅本來是老人出行使用，為何大陸年輕人願意乘坐出行？陸媒報導分析，主要廣州發佈電動車新規，針對改裝電動車進行嚴查，包括電動車限時段行駛、不得超速，過斑馬線需要下車推行等等要求，引起上班族反彈。

「上有政策，下有對策」，上班族乾脆把交通工具改成電動輪椅。一名坐電動輪椅上班的年輕人表示，開車經常堵車，騎電動車又不讓進許多地方，電動輪椅不守限制，可以直接開進公司和自己座位上，十分方便。

電動輪椅相較電動車來說，其穩定性和防撞性能存在淺在危險。由於大陸法規對於電動輪椅上路沒有任何規範，外界預估如果成為風潮，將成為交通事故一大隱憂。

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