Toyz輸了照發祭品！台灣迷因改送「焦糖雞塊」　時間地點曝光

▲台灣迷因在「拾汣茶屋-台北永吉店」發焦糖雞塊。（圖／翻攝自Facebook／台灣迷因 taiwan meme）



記者朱祖儀／綜合報導

臉書粉專「台灣迷因」5日發祭品文，表示若是Toyz在《拳上The Cage》獲勝，就要送出100份雞排，不過5日拳上正式開打，Toyz遭技術性擊倒落敗。對此，「台灣迷因」表示，雖然Toyz輸了，但還是會履行祭品文，稍早也發文透露發放的時間地點和品項。

「台灣迷因」5日在臉書粉專發出祭品文，表示如果Toyz在拳上打贏鍾培生，就會挑一間台北市的拾汣茶屋發100份雞排，還發願「拜託一定要把他打爛，椅子靠你了」。可惜Toyz最後因為體力耗盡，一直處於挨打的狀態，最後遭鍾培生以TKO技術擊倒（Technical Knock Out）落敗。

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對此，「台灣迷因」事後發文，雖然Toyz輸了，但還是照發100份雞排，「短短3個月練成這樣，打得很不錯了，雖敗猶榮啦！X，Toyz加油！第一回合把練4年的鍾培生打成這樣，不愧是中路帝王，我椅粉我驕傲啦！」

稍早「台灣迷因」也透露，問了一輪雞排店，但都還沒有開，所以改送「焦糖雞塊」，會送到「拾汣茶屋-台北永吉店」，從下午5點開始領取，只要跟店員說「Toyz加油」就可以拿，每人限定一份。他也在留言處放上和Toyz的合照，表示「打輸全糖沒關係，我請大家吃『焦糖』雞塊」。